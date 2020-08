Jak udělat ze Samsung telefonu počítač přes DeX? Jsou nové možnosti

Psal se rok 2017, když jihokorejský Samsung ukázal a zavedl systém DeX. Od počátku je jeho pointou vytvořit z mobilního tabletu nebo tabletu centrální jednotku, ke které připojíte monitor a případně i klávesnici s myší. Tím vznikne klasická počítačová sestava, jejíž procesy i výkon obstarává mobilní přístroj. Za tři roky existence tento softwarový nástroj prošel postupným vývojem, jehož další významný milník nastal nedávno při představení mobilu Galaxy Note20 a tabletu Galaxy Tab S7. Pojďme se tedy podívat jak v současnosti Samsung DeX funguje a co je k tomu potřeba.

Základ: Správný Samsung přístroj

Existuje hned několik mobilů a tabletů, na kterých jde prostředí DeX spustit a které se tedy mohou stát samostatným počítačem s externí obrazovkou a periferiemi. Pochopitelně se jedná o novější modely z řady Galaxy, které mají dostatečný výkon a také nadstandardně opečovávaný systém. Některé přístroje zvládnou skrze DeX jiné věci než ostatní. To si upřesníme později.

Telefony a tablety s podporou pro DeX

Mobily Galaxy S8 / S8+ / S8 Active Galaxy Note8 Galaxy S9 / 9+ Galaxy Note9 Galaxy S10 / S10+ / S10e Galaxy Note10 / Note10+ Galaxy A90 5G Galaxy Fold Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Galaxy Z Flip Galaxy Note20 / Note20 Ultra Galaxy Z Fold2

Tablety Galaxy Tab S4 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S7 / S7+



Konektivita: Nejdřív jedině dok, teď klidně nic

Po prvním spuštění prostředí DeX bylo nutné k telefonu či tabletu pořídit stanici DeX Station, do které se přístroj zasadil a napojil na zbývající prvky sestavy. To se časem ukázalo v několika ohledech jako nepraktické (a pro mnohé uživatele i drahé), takže Samsung vyvíjel další možnosti. V srpnu 2018, při představení Galaxy Note9, se objevil DeX HDMI kabel, adaptér a multiport kabel. První zmíněný kabel je 1,4 metru dlouhý, na jednom konci má HDMI a na druhém USB-C konektor. Nejvíc se hodí na místa, kde jej necháte ležet a často zde mobil připojujete. Adaptér je téměř totožný, ale jde pouze o pár centimetrů dlouhou redukci z USB-C na HDMI samici. Ten se tedy zase více hodí pro přenášení. U obou těchto řešení jde ovšem pouze o kabelový přenos signálu z mobilu do monitoru či televize. Na myš a klávesnici pak zbývá jedině Bluetooth připojení.

Snadné kabelové propojení včetně periferií nabízí multiport konektor. Ten nejenže na trase USB-C > HDMI z mobilu do monitoru přenáší signál, ale přes USB umí fyzicky připojit i myš a klávesnici. Navíc má i port pro pevné internetové připojení a dodatečnou USB-C zdířku, skrze kterou se může telefon nebo tablet nabíjet (což přes HDMI nejde).

DeX funguje i na počítačích I když je hlavní pointou systému DeX vytvoření počítače z mobilu či tabletu tak, abyste mohli ideálně na notebook nebo stolní PC zapomenout, funguje tento systém i ve Windows a Mac OS. Stačí si stáhnout související program a na ploše počítače budete mít okno s tímto systémem. Funguje to pak podobně jako při práci s nástrojem Váš telefon od Microsoftu.

Žhavé novinky to umí i bezdrátově

Říkáte si, že by to snad mohlo jít ještě jednodušeji? Nemýlíte se. Při představení Galaxy Note20 a Galaxy Tab S7 bylo oznámeno, že DeX u těchto dvou zařízení umí komunikovat i bezdrátově. V praxi to tedy znamená, že přístroj napojíte přes WiFi na chytrou televizi (vyžaduje Miracast) a máte rázem bezdrátový monitor. Periferie případně připojíte přes Bluetooth a USB-C konektor je volný pro nabíjení. Už známe podporovaná zařízení a také způsoby jejich propojení. Dostáváme se tedy k finální otázce…

Jak Samsung DeX funguje a co umí?

Trochu ve výhodě jsou tablety. Ty totiž dokáží vyvolat systém DeX i na svém standardním displeji, takže stačí připojit periferie a můžete pracovat i hrát. Externí monitor lze využít jako dodatečný a pracovat na dvou. V případě telefonů DeX nutně čeká na připojení monitoru či televize. V obou případech je nicméně možné z vašeho mobilního zařízení spustit nikoli jen kopírování (odesílání) obrazu, ale právě i DeX mód. V rámci něj můžete práci či zábavu obstarávat na velké obrazovce, zatímco samotný telefon nebo tablet může dál sloužit třeba pro psaní zpráv nebo volání. Z displeje mobilního zařízení si můžete udělat případně i touchpad nebo virtuální klávesnici, pokud postrádáte fyzické periferie.

Co se týká spouštění aplikací, tak na velké obrazovce lze zapnout v podstatě cokoli, co by šlo i normálně v Androidu. Dostanete se do nastavení, spustíte kancelářské aplikace i hry, můžete volat a posílat zprávy. DeX je primárně určen pro kancelářskou a manažerskou práci, takže skrze něj nejlépe (a hlavně přes celou obrazovku) fungují například aplikace z balíku MS Office. Přístup k roztažení na celou obrazovku má běžně také YouTube, ale třeba u drtivě většiny her na to musíte zapomenout. Pustit si z mobilu přes DeX třeba Call Of Duty: Mobile na velký monitor je lákavá představa, ale zatím zapovězená. Nehledě na fakt, že mobilní hry nejsou standardně stavěné na ovládání myší a klávesnicí.

Jak funguje Samsung DeX po třech letech? Parádně!

Suma sumárum je DeX skutečně skvělá a stále se vyvíjející varianta, jak postupně zapomenout na větší a těžší počítače. Po systémové stránce je samozřejmě potřeba si zvyknout (i když Windows by se prý mohl skrze DeX do mobilů a tabletů Samsung časem dostat), ale hardwarové překážky dnes už téměř neexistují. Vícejádrové procesory a obří paměti RAM, které se zdají na první pohled u mobilu nesmyslné, se přesně na tomto místě perfektně uplatní. Systémy typu DeX mají rozhodně budoucnost a na jejich další rozvíjení se moc těšíme. Době, kdy mobilní telefon vytlačí klasické počítače a stane se centrem IT v kancelářích či domácnostech, se rozhodně nebráníme.

