USA mají nového prezidenta. Bude Joe Biden záchranou pro Huawei?

Ostře sledovaná volba amerického prezidenta je u konce a pokud nenastane nějaký soudní či administrativní převrat (kdo by se tomu v roce 2020 divil?), v lednu bude mít tato mocnost nového nejvyššího představitele. Donalda Trumpa vystřídá Joe Biden. To by mimo jiné mohlo znamenat, že se změní strategie USA ve vztahu k Číně včetně tamních společností. Ano, narážíme hlavně na firmu Huawei, pro kterou by mohl být Joe Biden vysvobozením.

Za “vlády” Donalda Trumpa došlo v tomto ohledu ke známým obchodním restrikcím, které tuto čínskou firmu odřízly od softwaru a později i hardwaru, které mají co dočinění s americkými vývojáři či technologiemi. To vyústilo například v odstavení posledních telefonů Huawei od Google aplikací a služeb. Může a bude chtít nový prezident otočit kormidlem jinam?

Jak dobrý vztah má Biden s Čínou?

V tento moment se samozřejmě jedná spíš o věštění z koule, ale můžeme se odrazit od několika faktů. Joe Biden má historicky k Číně celkem blízko a jeho syn je dokonce spoluzakladatelem společnosti, která má za cíl obchodování mezi Čínou a USA. Na druhou stranu ale současný prezident nedávno odsuzoval některé tamní společenské problémy (zejména chování k Ujgurům), takže vztahy nebudou úplně vřelé. Otázkou je, jak moc upřímně to bylo myšleno. Obecně prý Joe Biden nepovažuje Čínu za velkou hrozbu a v případě uvolňování tvrdých zákazů, které zavedl Donald Trump, by mohlo Huawei jásat.

Otázkou ale současně zůstává, jestli o to vůbec čínská firma nějak extra stojí. Její mobily se pochopitelně za hranicemi domácího trhu neprodávají tak dobře jako dřív, ale strategičtější pro ni nejspíš je segment výstavby sítí. A telefonů stále prodá obrovské množství v Číně, kde v podstatě ovládá trh. Ani v oblasti mobilů už to nyní není úplně o tom, že by Huawei nutně Google potřebovalo.

Kde vezme Huawei další procesory? Řešení už se prý buduje čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Bude Huawei o Google služby stát?

Během posledních měsíců firma naplno šlápla do vývoje vlastního aplikačního prostředí HMS a na novou úroveň posunula také systém HarmonyOS. Ten chce dokonce nabídnout dalším firmám. S touto kombinací v telefonech chce vyrukovat již příští rok a možná se tak stane i na světovém trhu. To by mimo jiné znamenalo, že se čínská firma hodlá postavit Androidu a iOS. Když k tomu připočteme nedávno objevenou žalobu, kterou na Google Huawei podalo kvůli monopolním praktikám, nevypadá to na okamžité přátelské objetí, pokud Joe Biden “otevře stavidla”.

Každopádně bude zajímavé vývoj tohoto politického a obchodního boje dál sledovat. Výsledek voleb amerického prezidenta se může brzy promítnout do světa technologií. Připomeňme, že v tento moment nemá v USA na růžích ustláno nejen Huawei, ale i jiné čínské firmy. Jeden z Trumpových zákazů se týká také aplikace TikTok, která je údajně hrozbou z důvodu zneužití uživatelských dat. Závěrem nutno dodat, že rozhodnutí jednoho muže nemusí být rozhodující a bude záležet na více úřadech a autoritách.

Jak myslíte, že se bude situace dál vyvíjet?