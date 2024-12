Proč má Plzeň ve znaku velblouda? Google zveřejnil statistiku za rok 2024, zvídavost Čechů vás překvapí

Google vydal každoroční žebříček trendů ve vyhledávání

V roce 2024 Čechy zajímal hokej, sportovci i slavná úmrtí

Fenoménem se stala organizace Clash of the Stars

Rok 2024 se chýlí ke konci, a proto je tu i pravidelná statistika vyhledávače Google nazvaná Rok ve vyhledávání 2024. Díky ní se můžeme dozvědět, co Čechy nejvíce zajímalo a jaká témata ve vyhledávání převažovala. Ledacos jste možná hledali i vy sami. Ale některé otázky, které Češi Googlu pokládali, vás možná překvapí.

Letos v tuzemských trendech převažovala sportovní témata a také sportovní hvězdy. Bylo to způsobeno především tím, že se u nás odehrálo mistrovství světa v hokeji – a to je také na 1. místě ve vyhledávání. Dále Češi hledali témata:

Euro

Robert Fico

Olympiáda

David Pastrňák

Clash of the Stars

Iveta Bartošová

Filip Turek

Smysl pro tumor

DiPSy

Sportovci a slavní lidé

Google se při sestavování svého žebříčku soustředí také na jména slavných. I díky zmiňovanému mistrovství uživatelé nejčastěji hledali hokejisty, ale zaměřili se i na další sportovce. Co se týká dalších slavných osobností, tak na plné čáře vyhrály ty, co letos zemřeli. A uživatelé se nejvíce zajímali o nečekaná úmrtí, která se hodně řešila i v médiích.

Nejhledanější sportovci 2024

David Pastrňák Radko Gudas Lukáš Dostál Kevin Fiala Pavel Francouz Adam Ondra Imane Khelif Martin Nečas Jakub Voráček Barbora Krejčíková

Nejhledanější zesnulí slavní lidé 2024

Simona Postlerová Karel Heřmánek Liam Payne Radek Ptáček Alain Delon Norbert Lichý Jana Hlaváčová Pavel Protiva Christian Oliver Josef Laufer

Češi se letos zajímali ale i o známé zahraniční osobnosti. Do vyhledávání hodně zasáhly prezidentské volby v USA, ale také dění na sousedním Slovensku. Zajímaly nás také nemoci slavných žen. Rok 2024 ve vyhledávači Google proto z hlediska zahraničních osobností vypadá následovně:

Robert Fico Donald Trump Céline Dion Kevin Fiala P Diddy Kate Middleton Ed Sheeran Kamala Harris Imane Khelif Travis Scott

Všetečné české otázky

Češi v roce 2024 ve vyhledávači Google nezkoumali jen osudy slavných a neřešili pouze sport a další významné události. Často hledali odpovědi na velmi prosté, ale přitom palčivé otázky. Třeba proč nejde Facebook. Nebo proč nejde Instagram. Právě tyto 2 dotazy se umístily na samé špici vyhledávání „proč“.

Zajímalo nás ale třeba také, proč je přestupný rok. Nebo proč není Chlopčík ve StarDance. A pátou nejčastější otázkou bylo, proč má Plzeň ve znaku velblouda.

Google ovšem dobře poslouží i při hledání definic různých slov. V říjnu se nejhledanějším výrazem stala „stoletá voda“ a díky četnosti vyhledávání se dostala do čela žebříčku definic v letošním roce. Za ní následovaly výrazy: xenofobie, sonet, sociopat, populismus, narcista, bossing, feminismus, submisivní a entropie.

Nejhledanější filmy a seriály 2024

Google se zaměřil i na to, jaké filmy a seriály nás v letošním roce nejvíc zajímaly a o kterých jsme si chtěli najít nejvíc informací. Jednalo se o trháky z kin, ale také ze streamovacích platforem. A možná vás překvapí, že na první místě je tentokrát organizace Clash of the Stars, v níž se známé osobnosti utkávají v bojových sportech.

Žebříček TOP 10 největších filmových a televizních hitů vypadá v Česku následovně:

Clash of the Stars Smysl pro tumor V hlavě 2 Deadpool Vlny Beetlejuice Beetlejuice Duna Sedm schodů k moci Duna 2 Saltburn

Rok ve vyhledávání na Googlu v zahraničí

Z globálního hlediska také ve vyhledávači Google letos vedly sporty. Lidé nejvíce hledali témata:

Copa América

UEFA European Championship

ICC Men’s T20 World Cup

India vs England

Liam Payne

Z aktuálních témat se na první příčku vyšplhaly americké volby následované počasím a olympiádou:

U.S. Election

Excessive heat

Olympics

Hurricane Milton

Zajímavé je, že vyhledávání zahraničních osobností je ve světě docela podobné jako v Česku. Prvních 5 pozic letos obsadili:

Donald Trump Catherine, Princess of Wales Kamala Harris Imane Khelif Joe Biden

Jak by vypadal váš osobní žebříček vyhledávání na Googlu?

Zdroj: tisková zpráva, Wikimedia Commons, Freepik, Google Trends