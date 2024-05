Co Češi vyhledávali na Google v uplynulém týdnu? Výsledky nejsou překvapivé

Google je i v Česku nejpopulárnějším internetovým vyhledávačem

Statistiky z předešlého týdne jednoznačně potvrzují zájem Čechů o hokej

Švýcarského hokejistu Kevina Fialu vyhledalo přes 100 tisíc lidí

Kdo alespoň jednou denně něco nevyhledá on-line, jako by nebyl. Největší procento z nás k tomu využívá Google, který dokonce i v reálném čase zveřejňuje statistiky toho, jaké výrazy se aktuálně vyhledávají nejvíc. Služba Google Trends rovněž umožňuje nakouknout do historie a podívat se, která témata ve společnosti rezonovala několik dní nazpět. Pojďme se proto společně podívat, co Češi hledali na Googlu v předešlém týdnu.

Výsledky vás tentokrát pravděpodobně tolik nepřekvapí. Kvůli Mistrovství světa v ledním hokeji se na předních příčkách pravidelně umisťovaly výrazy související právě s tímto kláním, které vyhledávaly desítky tisíc lidí.

Pondělí (20. května)

Cesko Kanada (přes 50 tisíc vyhledávání) Česko – Kanada (přes 10 tisíc vyhledávání) Pavel Zacha (přes 5 tisíc vyhledávání) HBO Max (přes 5 tisíc vyhledávání) Cesko Kanada hokej (přes 5 tisíc vyhledávání) Karim Khan (přes 2 tisíce vyhledávání) Advokát Pavel Smutný (přes 2 tisíce vyhledávání) Real Madrid (přes 2 tisíce vyhledávání) Volby do Evropského parlamentu (přes 1 tisíc vyhledávání) Jeremy Clarkson (přes 1 tisíc vyhledávání)

Úterý (21. května)

Hokej (přes 20 tisíc vyhledávání) Česko – Kanada (přes 20 tisíc vyhledávání) Hokej dnes (přes 20 tisíc vyhledávání) Pastrnak (přes 10 tisíc vyhledávání) David Pastrňák (přes 10 tisíc vyhledávání) Martin Nečas (přes 5 tisíc vyhledávání) Ct (přes 5 tisíc vyhledávání) David spacek (přes 2 tisíce vyhledávání) Josef Dvořák (přes 2 tisíce vyhledávání) Voracek (přes 2 tisíce vyhledávání)

Středa (22. května)

Cesko USA hokej (přes 20 tisíc vyhledávání) Plzeň – Sparta (přes 20 tisíc vyhledávání) Atalanta – Leverkusen (přes 20 tisíc vyhledávání) Lukas dostal (přes 20 tisíc vyhledávání) Cesko USA (přes 10 tisíc vyhledávání) MS HOKEJ (přes 10 tisíc vyhledávání) Tkachuk (přes 10 tisíc vyhledávání) MOL Cup (přes 2 tisíce vyhledávání) Lukáš Vaculík (přes 2 tisíce vyhledávání) Jakub voracek (přes 2 tisíce vyhledávání)

Čtvrtek (23. května)

Hokej dnes (přes 20 tisíc vyhledávání) Slovensko Kanada (přes 20 tisíc vyhledávání) Jakub Voráček (přes 10 tisíc vyhledávání) Martin Nečas (přes 10 tisíc vyhledávání) Ceska televize (přes 5 tisíc vyhledávání) Petr Pavel (přes 5 tisíc vyhledávání) Cervenka (přes 2 tisíce vyhledávání) Jagr (přes 2 tisíce vyhledávání) Česko zasáhnou silné bouřky (přes 2 tisíce vyhledávání) Kempný (přes 2 tisíce vyhledávání)

Pátek (24. května)

MS hokej 2024 (přes 50 tisíc vyhledávání) Hokej cesko svedsko (přes 20 tisíc vyhledávání) Cesko svedsko (přes 20 tisíc vyhledávání) Mistrovství světa v hokeji (přes 10 tisíc vyhledávání) Lukáš Dostál (přes 10 tisíc vyhledávání) Cesko USA (přes 10 tisíc vyhledávání) Česko – Švédsko (přes 10 tisíc vyhledávání) Lukáš Sedlák (přes 5 tisíc vyhledávání) IIHF (přes 5 tisíc vyhledávání) Sport.cz (přes 2 tisíce vyhledávání)

Sobota (25. května)

Kevin Fiala (přes 100 tisíc vyhledávání) Cesko svedsko (přes 50 tisíc vyhledávání) David Pastrňák (přes 10 tisíc vyhledávání) Mistrovství světa v hokeji 2024 (přes 10 tisíc vyhledávání) Rutta (přes 10 tisíc vyhledávání) Kubalik (přes 10 tisíc vyhledávání) Ct4 sport (přes 5 tisíc vyhledávání) Kaiserslautern – Leverkusen (přes 5 tisíc vyhledávání) ICQ (přes 2 tisíce vyhledávání) Kempný (přes 2 tisíce vyhledávání)

Neděle (26. května)

Kanada svedsko (přes 20 tisíc vyhledávání) IIHF (přes 20 tisíc vyhledávání) Sparta – Plzeň (přes 20 tisíc vyhledávání) Slavia (přes 10 tisíc vyhledávání) Bruce Springsteen (přes 5 tisíc vyhledávání) Topolanek (přes 2 tisíce vyhledávání) Charles Leclerc (přes 2 tisíce vyhledávání) Staroměstské náměstí (přes 2 tisíce vyhledávání) Špaček (přes 2 tisíce vyhledávání) Roland Garos (přes 1 tisíc vyhledávání)

Je Google i váš hlavní vyhledávač?

Zdroj: Google Trends