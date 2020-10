Začíná soudní válka mezi Google a Huawei? V Číně se chystá obří odveta

I když to obě strany statečně dlouhou dobu popíraly, cesty společností Huawei a Google se možná velmi brzy hodně ve zlém rozejdou. Doposud zástupci obou gigantů přesvědčovali veřejnost o tom, že by rádi nabízeli mimo jiné i mobilní služby a aplikace v Huawei telefonech. To se nyní neděje kvůli známým obchodním restrikcím ze strany USA. Čínská firma mezitím začala vyvíjet nejen vlastní balík aplikací a služeb, ale také systém HarmonyOS. Ten má větší či menší potenciál nastoupit na trh jako konkurent Androidu a iOS. I přesto se vazby zdály sice chladné, ale po obchodní stránce alespoň trochu výhodné. Zdá se, že i tomu je konec. V Číně se údajně chystá velké antimonopolní vyšetřování namířené proti firmě Google. Jeho iniciátorem je právě Huawei.

O tomto zásadním kroku informuje agentura Reuters, která se odvolává na tajné zdroje seznámené s celým procesem. Čínská firma prý věc rozjela již vloni, teď ale vyšetřování měly posvětit i čínské úřady. Jak nejspíš dokážete odhadnout, předmětem námitek je monopolní postavení Googlu, který podle čínské společnosti drtivě ovládá trh a znevýhodňuje konkurenci. Celé antimonopolní vyšetřování v Číně bude velmi pravděpodobně spojeno nejen s firmou Google, ale i s dalšími kauzami způsobenými “válečnými” vztahy mezi USA a Čínou. Týkat by se tak mohlo třeba i tamní blokace TikToku.

Jak myslíte, že se bude situace dál vyvíjet?

Zdroj: Reuters