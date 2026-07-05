JBL PartyBox 130 dorazil do Česka. Nabídne 200W zvuk, světelnou show i baterii na 15 hodin Hlavní stránka Zprávičky JBL PartyBox 130 dorazil do Česka za 9 990 Kč v černém i bílém provedení Nabízí 200 W zvuku, stroboskopickou světelnou show synchronizovanou s hudbou a výdrž baterie až 15 hodin Poradí si i s karaoke a kytarou díky dvojici vstupů pro mikrofon a nástroje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pořádná párty stojí a padá na ozvučení a JBL má pro tyhle chvíle novou posilu. PartyBox 130 je přenosný reproduktor s 200 W zvuku a vestavěnou světelnou show, který rozproudí zábavu na zahradě, chatě i v obýváku. Do Česka dorazil za 9 990 Kč. Co JBL PartyBox 130 nabídne za zvuk Srdcem reproduktoru je podle JBL dvojice měničů o celkovém výkonu 200 W RMS – konkrétně 5,25″ basové woofery doplněné o 25mm hedvábné výškové reproduktory. O čistotu zvuku se i při vyšší hlasitosti stará technologie AI Sound Boost, která hlídá zkreslení, a chytrá ekvalizace Smart EQ. Výrobce slibuje, že přístroj zvládne ozvučit jak komornější oslavu, tak větší zahradní párty. Tlačítko „play“ na novém JBL PartyBox 130 nepřehlédnete Světelná show, která tančí s hudbou Tím, co párty reproduktory odlišuje od běžných bezdrátových „bedýnek“, je vizuální stránka. PartyBox 130 dostal novou generaci stroboskopických okrajových světel, která blikají do rytmu přehrávané skladby. Světelné efekty i samotný zvuk si přitom můžete podle JBL doladit na dálku přes aplikaci JBL One. Baterie na celý večer a odolnost do nepohody Vestavěná baterie nabídne podle výrobce až 15 hodin přehrávání, k čemuž lze přes funkci Playtime Boost přidat dalšími zhruba 3 hodiny. Akumulátor JBL Battery 200 je navíc vyměnitelný – prodává se samostatně, takže si na delší akci můžete přibalit náhradní. Když energie dojde, deset minut u zásuvky vykouzlí dalších zhruba 80 minut hudby. Krytí IPX4 reproduktor chrání proti stříkající vodě, takže rozlitou skleničku nebo přeháňku na zahradě ustojí. Na přenášení mezi párty pak počítejte s hmotností 11,3 kg. Karaoke, kytara i spojení více reproduktorů PartyBox 130 myslí i na muzikanty a baviče. Nabízí dva vstupy pro mikrofon a dva pro kytaru, takže se hodí na karaoke i na domácí jamování; JBL k němu prodává také bezdrátové mikrofony EasySing. Z bezdrátové výbavy nechybí Bluetooth 6.0 a technologie Auracast, přes kterou spárujete víc kompatibilních reproduktorů do jedné sestavy. Připojit jde i zdroj kabelem – přes USB-C s bezztrátovým zvukem, optický vstup nebo 3,5mm jack. Kolik JBL PartyBox 130 stojí a kde ho koupit V Česku je JBL PartyBox 130 k dispozici v černé a bílé barvě. Pořídit ho můžete za 9 990 Kč, čímž se cenově řadí spíš mezi dostupnější modely párty řady – větší sourozenec PartyBox 330, který byl také nedávno představen, sází na vyšší výkon i delší výdrž, ale také na vyšší cenu (v Česku ho ale zatím neseženete). Láká vás párty reproduktor s vlastní světelnou show, nebo vám k zábavě stačí obyčejný bluetooth speaker? Zdroj: JBL O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář audio bluetooth reproduktor JBL JBL PartyBox reproduktor Mohlo by vás zajímat Xiaomi v Česku prodává nový reproduktor. Cenu má nízkou, výkon vysoký, a navíc dobře vypadá Adam Kurfürst 23.7.2024 Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč: Xiaomi, Sencor a LAMAX vás překvapí zvukem i výkonem Jana Skálová 8.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Do obýváku? Do dílny? LIDL má v akci mikrosystém s Bluetooth Marek Houser 18.2.2023 Xiaomi představilo unikátní bezdrátová sluchátka. Mají ANC naruby a rozumně nastavenou cenu Libor Foltýnek 11.4.2024 JBL srazilo ceny na minimum, pořídíte ho nejlevněji na trhu. Ale už jen pár dnů Komerční článek 14.12.2023