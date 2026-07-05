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JBL PartyBox 130 dorazil do Česka. Nabídne 200W zvuk, světelnou show i baterii na 15 hodin

  • JBL PartyBox 130 dorazil do Česka za 9 990 Kč v černém i bílém provedení
  • Nabízí 200 W zvuku, stroboskopickou světelnou show synchronizovanou s hudbou a výdrž baterie až 15 hodin
  • Poradí si i s karaoke a kytarou díky dvojici vstupů pro mikrofon a nástroje

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.7.2026 14:00
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jbl partybox 130 v ruce

Pořádná párty stojí a padá na ozvučení a JBL má pro tyhle chvíle novou posilu. PartyBox 130 je přenosný reproduktor s 200 W zvuku a vestavěnou světelnou show, který rozproudí zábavu na zahradě, chatě i v obýváku. Do Česka dorazil za 9 990 Kč.

Co JBL PartyBox 130 nabídne za zvuk

Srdcem reproduktoru je podle JBL dvojice měničů o celkovém výkonu 200 W RMS – konkrétně 5,25″ basové woofery doplněné o 25mm hedvábné výškové reproduktory. O čistotu zvuku se i při vyšší hlasitosti stará technologie AI Sound Boost, která hlídá zkreslení, a chytrá ekvalizace Smart EQ. Výrobce slibuje, že přístroj zvládne ozvučit jak komornější oslavu, tak větší zahradní párty.

jbl partybox 130 tlacitko play
Tlačítko „play“ na novém JBL PartyBox 130 nepřehlédnete

Světelná show, která tančí s hudbou

Tím, co párty reproduktory odlišuje od běžných bezdrátových „bedýnek“, je vizuální stránka. PartyBox 130 dostal novou generaci stroboskopických okrajových světel, která blikají do rytmu přehrávané skladby. Světelné efekty i samotný zvuk si přitom můžete podle JBL doladit na dálku přes aplikaci JBL One.

Baterie na celý večer a odolnost do nepohody

Vestavěná baterie nabídne podle výrobce až 15 hodin přehrávání, k čemuž lze přes funkci Playtime Boost přidat dalšími zhruba 3 hodiny. Akumulátor JBL Battery 200 je navíc vyměnitelný – prodává se samostatně, takže si na delší akci můžete přibalit náhradní. Když energie dojde, deset minut u zásuvky vykouzlí dalších zhruba 80 minut hudby. Krytí IPX4 reproduktor chrání proti stříkající vodě, takže rozlitou skleničku nebo přeháňku na zahradě ustojí. Na přenášení mezi párty pak počítejte s hmotností 11,3 kg.

jbl partybox 130 render
jbl partybox 130 render bila

Karaoke, kytara i spojení více reproduktorů

PartyBox 130 myslí i na muzikanty a baviče. Nabízí dva vstupy pro mikrofon a dva pro kytaru, takže se hodí na karaoke i na domácí jamování; JBL k němu prodává také bezdrátové mikrofony EasySing. Z bezdrátové výbavy nechybí Bluetooth 6.0 a technologie Auracast, přes kterou spárujete víc kompatibilních reproduktorů do jedné sestavy. Připojit jde i zdroj kabelem – přes USB-C s bezztrátovým zvukem, optický vstup nebo 3,5mm jack.

Kolik JBL PartyBox 130 stojí a kde ho koupit

V Česku je JBL PartyBox 130 k dispozici v černé a bílé barvě. Pořídit ho můžete za 9 990 Kč, čímž se cenově řadí spíš mezi dostupnější modely párty řady – větší sourozenec PartyBox 330, který byl také nedávno představen, sází na vyšší výkon i delší výdrž, ale také na vyšší cenu (v Česku ho ale zatím neseženete).

Láká vás párty reproduktor s vlastní světelnou show, nebo vám k zábavě stačí obyčejný bluetooth speaker?

Zdroj: JBL

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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