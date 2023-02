Do obýváku? Do dílny? LIDL má v akci mikrosystém s Bluetooth

Obchodní řetězec LIDL nahodil akční cenu na další zajímavý kousek elektroniky. Se slevou je teď k dostání audio mikrosystém značky Silvercrest, který disponuje několika druhy vstupních médií včetně Bluetooth 4.2. To uživateli umožňuje posílat do “věže” hudbu či jiný zvuk třeba z mobilu, tabletu nebo i televizoru. Se svými rozměry cca 37 x 12 x 17 cm a výkonem 2x 15 W je ale zařízení ideální třeba i do kuchyně nebo do dílny.

Mezi dostupnými audio vstupy nechybí například ani USB 2.0 pro přehrávání z fash disku či mobilu, AUX a CD přehrávač (i s podporou MP3). Kromě klasického radiového vysílání je pak zařízení schopné přijímat a využít také vysílání DAB+, které mimo jiné nabízí vysokou kvalitu zvuku bez šumu.

Tento mikrosystém Silvercrest, který má v e-shopu LIDLu od zákazníků velmi dobré hodnocení, běžně stojí 3 199 Kč. Sleva ve výši 28 % jeho cenu srazila na 2 299 Kč. Součástí balení je také dálkové ovládání a AUX kabel.

Kam by se vám takový mikrosystém hodil?