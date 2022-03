Důvodů, proč přejít z jedné streamovací služby na jinou může být hned několik. My jsme před několika měsíci vyměnili Spotify za YouTube Premium (služba, která v sobě zahrnuje i YouTube Music), jelikož jsme častými konzumenty tohoto obsahu a absence reklam pro nás byla klíčová. Pomohla nám k tomu skvělá aplikace FreeYourMusic.

Aplikace FreeYourMusic se o vše postará

Spotify je rozhodně skvělou streamovací službou, ovšem pokud máte nějaké specifičtější požadavky (jako třeba lepší kvalitu, kterou nabízí Tidal) nebo prostě jen chcete změnu, není přenos skladeb z jedné do druhé služby úplně jednoduchý. Aplikace nabízí přenos hned z několika služeb do druhé. Za zmínku stojí Spotify, YouTube Music, Tidal, Apple Music, Deezer či Amazon Music.

Jako první se budete muset přihlásit do služeb, mezi kterými chcete přesunout své skladby. Následně budete moci začít s přenosem dat. Aplikace FreeYourMusic nabízí možnost přesunout vše. Pokud o to nemáte zájem, můžete si vybrat seznamy skladeb či jednotlivá alba z vaší knihovny.

Je potřeba zmínit, že jakmile si budete chtít přesunout více než 100 skladeb, začne po vás aplikace vyžadovat zaplacení prémiových služeb. Balíček Basic vychází na 319,99 Kč, což je cena asi dvou předplatných na různých službách.

FreeYourMusic - Easy Transfers FreeYourMusic LTD

Na Spotify jsme sice měli přes 2000 skladeb, ale prvních 100 nám stačilo k tomu, abychom se v nové službě začali orientovat a zbytek si přesunuli sami. Mimo to jsme si náš playlist pročistili, protože mezi více jak dvěma tisícovkami písniček jich bylo spoustu, které jsme několik let neposlouchali. Hudební vkus se s věkem mění. A s ohledem na to, že jsme účet na Spotify měli od 15 let si jistě dovedete představit, co se nacházelo na úplném spodku knihovny.

Své skladby můžete mimo Android aplikace přesunout také na systémech macOS, Windows, Linux či iOS. Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte oficiální web aplikace FreeYourMusic. Zároveň jsme pro vás již dříve sepsali článek o tom, proč přejít ze Spotify na YouTube Music.

Přesouvali jste se někdy na jinou službu?