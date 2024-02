Přestože jsme od vydání nové generace iPhonů vzdáleni ještě několik měsíců, už nyní se objevují žhavé spekulace o tom, co všechno se ve srovnání s aktuální řadou změní. Kromě toho, že se počítá s hlubší integrací umělé inteligence, která se celkově zdá být hlavním technologickým trendem letoška, mnohé zdroje naznačují změnu designu. Ten se od uvedení série iPhone 13 vyvíjel pouze nepatrně.

Že se základní dvojice modelů Apple iPhone 16 vrátí k vertikálnímu, nikoliv diagonálnímu rozložení své dvojice zadních fotoaparátů, se proslýchá už nějaký ten pátek. Rendery, které nedávno zveřejnil uznávaný insider MajinBu, nicméně nasvědčují i proměně samotného kamerového ostrůvku. Ze čtverce se stane pilulka podobná té, již využíval iPhone X, představený v roce 2017. Velikost a zpracování čoček jako takových pak bude stát za oním moderním nádechem, který jsem zmiňoval v nadpise. Všimněte si také umístění blesku, jenž se nachází mimo samotnou pilulku.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024