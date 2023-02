Zábavné, nebo otravné? Instagram zavádí tuto novou funkci

Sociální síť Instagram se v posledních týdnech dočkala celé řady zajímavých novinek. Nedávno jsme vás informovali třeba o novém jednosměrném komunikačním kanálu nebo velmi žádaném zlepšení řešení situace, kdy vám někdo ukradne účet. Instagramu se bude rovněž týkat nově oznámené předplatné Meta Verified. Ve velké várce posledních novinek přitom zapadlo oznámení, že komentáře mohou nyní obsahovat GIFy.

Zatímco na spoustě jiných sociálních sítí jsou tyto animované obrázky v diskuzích naprosto běžné, Instagram se jim doposud vyhýbal. Jejich zpřístupnění na jednu stranu umožní udělat z komentářové sekce kreativnější a zábavnější místo, ale má i stinnou stránku. Například z Facebooku dobře známe, jak může být větší množství GIFů v komentářích otravné.

Chcete-li odpovědět pomocí animovaného obrázku, zadejte klíčové slovo hledaného GIFu do pole “Odeslat zprávu” nebo do pole pro komentář a poté klepněte na ikonu GIFu, která se zobrazí. Na základě hledané fráze se uživatelům zobrazí řada animací ze známé databáze GIPHY. Funkce je zaváděna postupně a brzy by měla být dostupná všem.

Jak často a kde používáte GIFy?

Zdroj: 91mobiles