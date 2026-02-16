Ideální na každý stůl! 200W nabíječka Anker zlevnila na minimum, má 4x USB-C a lidé ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Anker Prime Charger 200W je kompaktní GaN nabíječka se 6 porty a celkovým výkonem 200 W S kódem ALZADNY30 vyjde na 1 532 Kč místo původních 2 299 Kč (sleva 767 Kč) Jeden USB-C port zvládne až 100 W – nabijete i MacBook Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Nabíječek s více porty je na trhu spousta, ale většina z nich má buď nízký výkon, nebo zbytečně velké rozměry. Anker Prime Charger 200W se šesti porty teď v rámci Alza Dnů koupíte za 1 532 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 – to je o 767 Kč méně, než kolik stojí běžně. Pokud si chcete ověřit aktuální cenu nebo dostupnost, najdete vše přímo na stránce produktu. Teď ale nastává otázka – pro koho je určená? Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud nabíjíte víc zařízení najednou a chcete se zbavit hromady adaptérů na stole nebo v batohu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete na jednom portu víc než 100 W nebo chcete nabíječku do kapsy.💡 Za 1 532 Kč je to výrazně pod běžnou cenou – 200W GaN nabíječka se šesti porty za tuhle částku se jen tak nevidí. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle nabíječka zajímavá Anker Prime Charger 200W řeší jeden konkrétní problém: na stole (nebo v kufru) vám zabírá místo pět různých nabíječek a prodlužovaček. Tady máte jeden kompaktní blok s celkovým výkonem 200 W rozděleným do šesti portů. Díky technologii GaN je nabíječka výrazně menší a chladnější, než by byla klasická konstrukce se stejným výkonem. Rozměry 112 × 76 × 35 mm znamenají, že se pohodlně vejde na stůl i do cestovního pouzdra. Šest portů a 200 W: jak to funguje v praxi Nabíječka má 4 porty USB-C (každý s maximálním výkonem až 100 W) a 2 porty USB-A (každý až 22,5 W). V ideálním případě tak jedním portem nabijete notebook a zbylými porty telefon, tablet, sluchátka nebo hodinky. Anker uvádí, že dva 14″ MacBooky Pro zvládne nabít na 50 % za 28 minut, což v praxi odpovídá tomu, co potvrzují i uživatelé. Důležité je ale počítat s tím, že 200 W je celkový sdílený výkon. Pokud připojíte víc zařízení najednou, nabíječka výkon automaticky přerozdělí. Jednotlivý port tak nemusí dodat plných 100 W, pokud jsou obsazené i další porty. Pro běžné scénáře (notebook + telefon + sluchátka) to ale bohatě stačí. KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI Praktická stránka: cestování, bezpečnost, kabel Nabíječka váží 563 g, což není zanedbatelné – v batohu ji poznáte. Na druhou stranu nahradí několik samostatných adaptérů, takže celkově můžete ušetřit místo i váhu. Samozřejmě je ale určena primárně na stůl, pro časté cestování jsou vhodnější menší GaN adaptéry. Přívodní kabel používá konektor C7 (dvoukolíkový), který se dá snadno vyměnit. Při cestování do zahraničí tak stačí sehnat lokální C7 kabel a nemusíte řešit adaptér na zásuvku – to je detail, který ocení hlavně ti, kdo cestují častěji. Po stránce bezpečnosti nabíječka disponuje systémem MultiProtect a ActiveShield 3.0, což je Ankerem vyvinutý ochranný systém proti přehřátí, přepětí a zkratu. Má také certifikace UL a CB. V praxi to znamená, že nabíječka zůstává při zátěži relativně chladná, což potvrzují i recenze uživatelů. Co říkají uživatelé Na Alze má nabíječka hodnocení 4,9 z 5 (29 hodnocení), což je nezvykle vysoké skóre. Uživatelé nejčastěji oceňují kvalitu zpracování, počet portů a rychlost nabíjení. Několik recenzí zmiňuje, že nabíječka zůstává i při větší zátěži překvapivě chladná. Opakovaně se také objevuje pochvala za možnost výměny přívodního kabelu při cestování. Najdou se ale i výhrady. Jeden uživatel upozorňuje, že připojení 5V zařízení (například hodinek nebo sluchátek) na USB-C port může ovlivnit maximální výkon na hlavním portu – místo 100 W dostanete méně. Podobně připojení dvou 5V zařízení na USB-A porty může způsobit krátké odpojení a opětovné připojení obou portů. Jsou to okrajové situace, ale pokud plánujete nabíjet kombinaci náročných a nenáročných zařízení současně, je dobré o tom vědět. Za zmínku stojí i cena – byť je teď ve slevě, i běžná cena 2 299 Kč je na 200W šestiportovou GaN nabíječku od Ankeru poměrně rozumná. Za 1 532 Kč s kódem ALZADNY30 je to pak opravdu výhodná koupě. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí Anker Prime Charger 200W je ideální volba pro ty, kdo chtějí jednou nabíječkou pokrýt celou domácnost nebo kancelář – notebook, telefon, tablet, sluchátka, hodinky. Stejně dobře poslouží na cestách, kde nahradí hromadu jednotlivých adaptérů. Za 1 532 Kč dostanete 200W GaN nabíječku od značky, která v téhle kategorii patří ke špičce. Naopak pokud nabíjíte jen jeden telefon a nic víc, je tahle nabíječka zbytečný overkill – v tom případě vám stačí jednoportový adaptér za zlomek ceny. A pokud potřebujete stabilně plných 100 W na jednom portu bez ohledu na to, co je připojené jinde, ověřte si chování při kombinaci více zařízení. Pokud vás zajímají i další aktuální slevy, můžete si projít probíhající Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné nabíječky, kabely a další příslušenství. Hledáte jiné příslušenství ve slevě? Nedávno jsme psali i o těchto akcích👇 Češi ji milují! Skvělá alzácká nabíječka na stůl má 3x USB-C a výkon až 100 W, nyní krásně zlevnila Skvělá akce: Spolehlivá nabíječka do auta zlevnila, stojí jen 120 korun! Famózní nabíječka do auta! ChoeTech má výsuvný kabel, 105W výkon a nestojí ani čtyři stovky CHCI VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Kolik nabíječek máte aktuálně na stole? Vyřešili byste to jednou víceportovou? 