Češi ji milují! Skvělá alzácká nabíječka na stůl má 3x USB-C a výkon až 100 W, nyní krásně zlevnila

AlzaPower MG8103CA je 100W GaN nabíječka se 4 výstupy: 3× USB-C + 1× USB-A Podpora PD 3.0 s PPS, Quick Charge 4.0 a dalších standardů rychlonabíjení S kódem ALZADNY25 stojí 974 Kč místo původních 1 299 Kč Jakub Kárník Publikováno: 10.2.2026 08:00 2 komentáře Jedna nabíječka pro notebook, tablet, telefon a hodinky. AlzaPower MG8103CA díky technologii GaN stlačila 100W výkon do kompaktního těla s rozměry 99 × 76 × 22,5 mm. A v balení je metrový kabel do zásuvky – žádná velká kostka trčící ze zdi. Čtyři porty, sto wattů Nabíječka disponuje 3× USB-C a 1× USB-A. Dva hlavní USB-C porty podporují až 100 W (20V/5A) s Power Delivery 3.0 a PPS – dost na napájení MacBooku nebo jiného výkonnějšího notebooku. Třetí USB-C nabízí 65 W, USB-A pak 30 W. Podporované standardy rychlonabíjení: PD 3.0 s PPS, QC 4.0/3.0/2.0, Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP a Apple 2.4A. Prakticky každý telefon nebo tablet dostane maximální možnou rychlost. Pozor však na kombinace: při současném použití více portů se výkon přerozděluje. Například USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A) = 45W + 35W + 15W. Tabulku kombinací najdete v galerii produktu – prostudujte ji před nákupem a je vidět na obrázku výše. GaN technologie = menší a chladnější Nitrid galia (GaN) nahrazuje křemík a umožňuje vyšší účinnost při menších rozměrech. Tato nabíječka dosahuje účinnosti přes 91 %. Spotřeba bez zátěže je jen 0,3W, tělo je z nehořlavého materiálu splňujícího standard UL94. Smart IC automaticky detekuje připojené zařízení a přizpůsobí výkon. Bezpečnostní ochrany 4Safe chrání proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. Vstupní napětí 100–240V znamená kompatibilitu po celém světě. Co říká 126 zákazníků Hodnocení má na Alze 4,7 z 5, prodalo se přes 2 000 kusů, 91% zákazníků ji doporučuje a reklamovanost činí jen 0,53 %. „Hledal jsem kvalitní zdroj k dokovací stanici, aby to utáhlo notebook, repráky, displej – a jede to jak víno," píše spokojený zákazník. Nejčastější pochvala: kabel do zásuvky místo velké kostky. „Nesnáším ty velké kostky, co se dávají do zásuvky přímo, takže super." Kompaktní rozměry a design ocení i na přeplněném stole. Hlavní výtky míří na napájecí kabel – několik zákazníků hlásí, že se vyklává nebo vypadává z nabíječky. „Vypadává kabel napájecí, špatný kontakt," stěžuje si jeden z nich. Další zmiňují krátké přerušení nabíjení při připojení dalšího zařízení – to je ale u multi-port nabíječek běžné chování kvůli detekci režimu. Jeden zákazník měl problémy s MacBookem („zobrazoval logo zásuvky a zprávu, že baterie se adaptérem nenabíjí"), ale většina recenzí potvrzuje bezproblémové nabíjení Apple zařízení i notebooků. Zahřívání při vyšší zátěži je normální – „topí, nic strašného, ale rozhodně ji nikde nepřilepíte." Původní cena byla 1 299 Kč a teď s kódem ALZADNY25 stojí 974 Kč. Za 100W GaN nabíječku se čtyřmi porty, podporou všech běžných rychlonabíjecích standardů a kabelem v balení je to férová cena. Prostudujte si ale tabulku kombinací výkonů – při plném obsazení všech portů se 100 W rozdělí mezi zařízení. Kolik zařízení nabíjíte současně? Vystačíte si s jedním portem, nebo potřebujete multi-nabíječku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…