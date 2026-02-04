Češi ji milují: Spolehlivá nabíječka do auta zlevnila, stojí jen 120 korun! Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower X520 je nabíječka do auta s dvěma USB porty Hliníkové tělo zajišťuje lepší odvod tepla a prémiový vzhled S kódem ALZADNY50 stojí 120 Kč místo původních 239 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Nabíječka do auta za stovku? AlzaPower Car Charger X520 patří mezi nejprodávanější příslušenství na Alze – přes 20 000 prodaných kusů mluví za vše. Dva USB porty s rychlonabíjením 18 W na každém zvládnou nabít telefon i navigaci současně. Kovové tělo, které vydrží Hliníkové provedení není jen o vzhledu – kov lépe odvádí teplo než plast, takže se nabíječka nepřehřívá ani při celodenním provozu. 4Safe ochrana chrání proti přepětí, přetížení a přehřátí. LED kroužek na vrchu decentně signalizuje provoz, i když někteří uživatelé zmiňují, že svítí i při vypnutém autě. KOUPIT NA ALZE Prověřeno tisíci zákazníky Na Alze má nabíječka 4,8 z 5 od 459 zákazníků a 96 % ji doporučuje. Reklamovanost je extrémně nízká – pouhých 0,59 %. Recenzenti chválí robustní kovové tělo, rychlé nabíjení a poměr cena/výkon. Jeden uživatel napsal: „Jedna z mála nabíječek, která fakt vydrží dlouho, nezahřívá se a funguje přesně tak, jak bych si představoval.“ KOUPIT NA ALZE Ojediněle se objevují stížnosti na vypadávání ze zásuvky, ale jiní recenzenti to vyvracejí – záleží spíš na konkrétní 12V zásuvce v autě. Kabel není součástí balení. Původní cena byla 239 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY50 pořídíte za 120 Kč. Za polovinu ceny dostanete prověřenou nabíječku s kovovým tělem a rychlonabíjením. Máte v autě nabíječku s rychlonabíjením, nebo vám stačí pomalé USB? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025