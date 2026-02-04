TOPlist

Češi ji milují: Spolehlivá nabíječka do auta zlevnila, stojí jen 120 korun!

  • AlzaPower X520 je nabíječka do auta s dvěma USB porty
  • Hliníkové tělo zajišťuje lepší odvod tepla a prémiový vzhled
  • S kódem ALZADNY50 stojí 120 Kč místo původních 239 Kč

Jakub Kárník
4.2.2026 18:00
APWCC500x 02

Nabíječka do auta za stovku? AlzaPower Car Charger X520 patří mezi nejprodávanější příslušenství na Alze – přes 20 000 prodaných kusů mluví za vše. Dva USB porty s rychlonabíjením 18 W na každém zvládnou nabít telefon i navigaci současně.

Kovové tělo, které vydrží

Hliníkové provedení není jen o vzhledu – kov lépe odvádí teplo než plast, takže se nabíječka nepřehřívá ani při celodenním provozu. 4Safe ochrana chrání proti přepětí, přetížení a přehřátí. LED kroužek na vrchu decentně signalizuje provoz, i když někteří uživatelé zmiňují, že svítí i při vypnutém autě.

Prověřeno tisíci zákazníky

Na Alze má nabíječka 4,8 z 5 od 459 zákazníků a 96 % ji doporučuje. Reklamovanost je extrémně nízká – pouhých 0,59 %. Recenzenti chválí robustní kovové tělo, rychlé nabíjení a poměr cena/výkon. Jeden uživatel napsal: „Jedna z mála nabíječek, která fakt vydrží dlouho, nezahřívá se a funguje přesně tak, jak bych si představoval.“

Ojediněle se objevují stížnosti na vypadávání ze zásuvky, ale jiní recenzenti to vyvracejí – záleží spíš na konkrétní 12V zásuvce v autě. Kabel není součástí balení. Původní cena byla 239 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY50 pořídíte za 120 Kč. Za polovinu ceny dostanete prověřenou nabíječku s kovovým tělem a rychlonabíjením.

Máte v autě nabíječku s rychlonabíjením, nebo vám stačí pomalé USB?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

