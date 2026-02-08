Vylepšete svůj kancelářský monitor. Tenhle má QuadHD rozlišení a 120Hz frekvenci, teď zlevnil pod 3 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Monitor Philips 27E2N2500/00 je nyní v akci na Alze za 2 882 Kč s kódem ALZADNY15 Nabízí 27" IPS panel s rozlišením QuadHD a 120Hz obnovovací frekvencí Disponuje odezvou 1 ms MPRT, technologií Adaptive-Sync a podporou HDR10 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupný monitor s vyšším rozlišením než FullHD, ale nechcete utrácet za drahé herní modely? Philips má v nabídce zajímavou alternativu. Model 27E2N2500/00 kombinuje QuadHD rozlišení se 120Hz obnovovací frekvencí, a to za cenu, která se na Alze aktuálně dostala pod hranici 3 tisíc korun. Na českém trhu tak patří mezi nejlevnější monitory s touto kombinací parametrů. IPS panel s QuadHD rozlišením Monitor disponuje 27″ IPS panelem s rozlišením 2560 × 1440 pixelů. Pokud se chystáte upgradovat z FullHD, rozdíl určitě poznáte. Hustota pixelů činí 109 PPI, takže obraz bude působit dostatečně ostře i při běžné pracovní vzdálenosti. IPS technologie zajišťuje široké pozorovací úhly 178° v obou směrech, což oceníte zejména při práci s grafikou nebo sledování filmů ve více lidech. Maximální jas dosahuje 300 cd/m², což postačí pro práci v běžně osvětlených místnostech. Nativní kontrastní poměr 1500:1 je na IPS panel nadprůměrný. Monitor podporuje HDR10, byť při tomto jasu půjde spíše o základní kompatibilitu než o plnohodnotný HDR zážitek. Barevná hloubka činí 8 bitů s podporou 16,7 milionu barev a pokrytím sRGB. CHCI MONITOR PHILIPS V AKCI Parametry pro hráče Přestože nejde o typický herní monitor, Philips 27E2N2500/00 nabízí několik funkcí, které hráči ocení. Obnovovací frekvence 120 Hz poskytuje plynulejší obraz než standardních 60 Hz, což se projeví nejen ve hrách, ale i při běžném scrollování. Doba odezvy 1 ms MPRT (Motion Picture Response Time) redukuje rozmazání rychle se pohybujících objektů. Technologie Adaptive-Sync synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s výstupem grafické karty, čímž eliminuje trhání obrazu. Funkce SmartImage pak umožňuje rychlé přepínání mezi přednastavenými režimy optimalizovanými pro různé typy obsahu. Konektivita a ergonomie Co se týče připojení, monitor nabízí jeden DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.0. Pro plné využití 120 Hz při QuadHD rozlišení doporučujeme použít DisplayPort. Konstrukce podporuje VESA standard 100×100 mm pro montáž na rameno nebo zeď. Stojan umožňuje naklápění v rozsahu -5° až +20°, výškové nastavení však chybí. KOUPIT MONITOR PHILIPS Philips myslel i na komfort při dlouhodobé práci. Režim LowBlue redukuje modré světlo, technologie Flicker-free eliminuje blikání podsvícení a režim EasyRead optimalizuje zobrazení pro čtení textu. Monitor váží 3,22 kg včetně stojanu a jeho rozměry činí 616 × 454 × 200 mm. Co říkáte na poměr cena/výkon tohoto monitoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko monitor Philips Quad HD Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024