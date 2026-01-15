Famózní nabíječka do auta! ChoeTech má výsuvný kabel, 105W výkon a nestojí ani čtyři stovky Hlavní stránka Zprávičky Autodobíječka ChoeTech 105W s integrovaným výsuvným kabelem zlevnila na 363 Kč s kódem VYPRODEJ30 Nabije až tři zařízení současně díky kombinaci USB-C 45W, USB-A 30W a USB-C 30W portů Digitální displej zobrazuje napětí autobaterie Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Zamotané kabely v autě jsou otrava. Autodobíječka ChoeTech 105W tento problém řeší integrovaným výsuvným kabelem, který se po použití zatáhne zpět do těla nabíječky. Původně za 519 Kč se nyní prodává za 363 Kč s kódem VYPRODEJ30. Za necelé čtyři stovky dostáváte 105W výkon, tři nabíjecí porty a rychlonabíjení. Tři porty pro současné nabíjení ChoeTech zvládne nabíjet až tři zařízení současně bez kompromisů v rychlosti. Máte k dispozici USB-C port s výkonem 45 W pro notebook nebo tablet, druhý USB-C 30 W pro telefon a USB-A 30 W s Quick Charge 3.0 pro starší zařízení. Celkový výkon 105 W stačí na to, abyste během cesty nabili telefon, tablet i hodinky najednou. Nabíječka podporuje PD3.0, QC3.0 a Apple 2.4A, takže je kompatibilní s iPhony, Samsungy, iPady, Google Pixely nebo dokonce Steam Decky. KOUPIT CHOETECH ZA 363 KČ Výsuvný kabel – žádné zamotané dráty Hlavní benefit je integrovaný výsuvný kabel dlouhý 0,8 metru. Když ho potřebujete, vytáhnete ho, po použití se zatáhne zpět. Žádné volné kabely, které se motají pod sedadlem nebo visí z přihrádky. Jak potvrzuje jedna z uživatelek v recenzi: „Kabel prostě nepřekáží.“ Kabel má koncovku USB-C a Lightning, takže nabijete starší iPhone i Android telefony. Digitální displej zobrazuje napětí autobaterie ChoeTech má digitální LED displej, který ukazuje aktuální napětí v autě. Vidíte, jestli je autobaterie v pořádku nebo jestli napětí kolísá. Normální hodnota je kolem 12–14V – pokud vidíte výrazně nižší číslo, může to signalizovat problém s baterií. Nabíječka má také ochranu proti přehřátí, přepětí a zkratu, takže vaše zařízení jsou chráněná. Pokud se něco pokazí, nabíječka automaticky vypne napájení. Pro koho je nabíječka vhodná ChoeTech 105W je jasná volba pro lidi, kteří potřebují nabíjet víc zařízení najednou a neradi se motají s kabely. Za 363 Kč s kódem VYPRODEJ30 dostáváte rychlonabíjení, tři porty a výsuvný kabel. Zákazníci dávají hodnocení 4,7/5 a 91 % ji doporučuje dál. Prodalo se přes 200 kusů. Musíte však počítat s drobnými kompromisy. Jeden z uživatelů v recenzi zmiňuje, že kloub nabíječky se při jízdě skloní dolů kvůli vibracím – nemá dostatečný odpor. To může vadit, pokud jezdíte po nerovných cestách. Řešením je nastavit kloub tak, aby displej směřoval mírně nahoru. Výsuvný kabel má délku 0,8 metru, což je dostatečné pro většinu situací, ale pokud potřebujete nabíjet zařízení úplně vzadu ve velkém autě, může to být na hraně. A konečně, maximální výkon 45 W na jednom portu stačí na notebooky s USB-C, ale výkonnější herní notebooky budou vyžadovat víc. CHCI CHOETECH V AKCI Pokud hledáte praktickou autodobíječku s výsuvným kabelem a rychlonabíjením, ChoeTech 105W za 363 Kč je skvělá volba. Dostáváte tři porty, digitální displej a univerzální kompatibilitu za cenu, která se vejde do čtyř stovek. Potřebujete nabíječku do auta s výsuvným kabelem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025