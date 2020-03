Huawei a Tencent chystají společnou platformu pro streamované hraní

Google Stadia, GeForce Now, Microsoft xCloud nebo třeba Jump. Jedny z nejpopulárnějších platforem pro streamované (cloudové) hraní her. Ačkoli se může zdát, že trh je už podobnými nástroji dostatečně nasycený a některé si už mezi sebou i údajně přebírají exkluzivní tituly, vývojáři dalších alternativ se stále najdou. Do řady se teď prý údajně hodlají postavit gigantické čínské společnosti Huawei a Tencent. Pokud to nevíte, druhá jmenovaná firma je díky divizi Tencent Games největším vydavatelem her na světě a má pod sebou například titul PUBG: Mobile. Výsledkem této spolupráce má být nová herní platforma jménem GameMatrix.

Jak roli bude mít v rámci této spolupráce Huawei? Hardwarové řešení by mělo být postaveno na jeho supermoderním procesoru Kunpeng 920. Zatím to vypadá, že nová platforma GameMatrix poběží minimálně v prvních měsících jen v Číně. Určitě by ale bylo zajímavé sledovat její souboj i s celosvětovými světovými konkurenty. Pro firmu Tencent to přitom vůbec není první podobná spolupráce. Dříve pracovala s Black Shark na vývoji mobilního hraní a také s firmou ASUS na telefonu ROG Phone II a jeho verzi Elite.

Myslíte, že nová platforma GameMatrix vyrazí i za hranice Číny?

Zdroj: indulgexpress