Obří tablet Huawei MatePad Pro 13.2 má tajuplný procesor

Tajnosti s procesory v telefonech a tabletech Huawei pokračují

Huawei MatePad Pro 13.2 je krásný a stylový tablet bez Google Play

Po Kirinu 9000 a Kirinu 9000s přichází na scénu tajuplný Kirin 9000W

Kirin 9000 si odbyl premiéru už před několika lety v modelu Huawei Mate 40 Pro. Ve své době to byl výborný procesor se skvělým výkonem a je pravda, že by se úplně neztratil ani v roce 2024, ostatně zmíněný telefon ještě pořád mám doma a nemám pocit, že by mu výkon chyběl.

Žádné další procesory Kirin už ale TSMC pro Huawei nevyrobilo, ten tak musel začít používat procesory Qualcomm. Nebylo to ale moc výhodné, Huawei nemohl nakupovat nejnovější procesory, navíc v chyběl 5G modem, připojení k nejmodernějším sítím současnosti tak jednoduše nebylo možné.

V posledních měsících roku 2023 se ale spousta věcí změnila. Huawei oficiálně představil Mate 60 Pro, který v Číně zaznamenal obrovský úspěch a jeho prodeje se počítají na miliony kusů. A pozor, podporuje sítě 5G! Huawei ale nemá vyhráno, podle všech indicií zatím čínské firmy v oblasti výroby procesorů nedosahují úrovně konkurentů. Nový procesor je podle všeho jen upravenou verzí původního Kirinu 9000, jehož premiéra proběhla společně s modelem Mate 40 Pro už před několika lety. Procesor má pořád co nabídnout, ale na současné procesory zkrátka s dechem nestačí…

Huawei MatePad Pro 13.2 by byl super, kdyby…

Ale pojďme se konečně podívat na Huawei MatePad Pro 13.2 a rovnou na procesor. Zatímco Huawei Mate 60 Pro spoléhá na Kirin 9000s, tentokráte Huawei mluví o procesoru Kirin 9000W. Osobně ale neočekávám, že by se proti původnímu Kirinu něco zásadního změnilo… Nebýt absence Obchodu Play a navázaných aplikací Google, byl by MatePad Pro 13.2 docela pěkným a povedeným tabletem. OLED displej s úhlopříčkou 13,2 palce má rozlišení 2880 × 1920 pixelů, obnovovací frekvenci výrobce neuvádí, předpokládám ale, že by to mělo být 120 Hz.

Introducing the new HUAWEI MatePad Pro 13.2” – Unleash Boundless Creation

Baterie má kapacitu 5000 mAh, tablet podporuje 88w nabíjení. Hmotnost tabletu je malinko přes půl kila, budoucí majitelé se mohou těšit na pořádné reproduktory, těch tablet nabízí rovnou 6. Procesor je doplněný o 12 GB operační paměti, interní úložiště má 256 respektive 512 GB, tablet spoléhá na HarmonyOS čtvrté generace. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů, širokoúhlý snímač pak 8 megapixelů.

Tablety Huawei jsem k naprosté spokojenost používal dlouhé roky, předtím jsem byl nějakou dobu věrný společnosti Sony, ale ta v oblasti tabletů zaspala a nakonec se z ní úplně stáhla. Aktuálně používám Xiaomi Pad 6, pomalu ale koukám po nástupci. Pokud by Xiaomi Pad 7 Pro skutečně nabídl OLED displej a procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, stal by se jedním z nejlepších tabletů současnosti. Totéž platí pro Huawei MatePad Pro 13.2 – kdyby podporoval veškeré aplikace od Google, stal by se jednám z nejzajímavějších strojů na trhu. Jsem zvědav, jak dlouho embargo ještě vydrží…

Těšíte se na Huawei P70?

Zdroj: Huawei