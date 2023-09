HarmonyOS 4 se poprvé představil v Huawei Mate 60 Pro

V Číně aktualizace dorazí na několik desítek telefonů

EMUI 14 pravděpodobnou alternativou pro Evropu

Operační systém HarmonyOS 4 se poprvé objevil v modelu Huawei Mate 60 Pro, jehož (ne)představení proběhlo před dvěma týdny. Kolem procesoru tohoto přístroje stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek, ty ale pro tuto chvíli nechme stranou. Huawei nyní začal uvolňovat HarmonyOS 4 pro řadu svých telefonů a my vám přinášíme naše první dojmy a zkušenosti. V rámci mobilních telefonů se HarmonyOS zatím nedostal mimo Čínu, telefony v Evropě stále spoléhají na uživatelské rozhraní EMUI. Jiná je situace u tabletů nebo třeba chytrých hodinek, tam už HarmonyOS potkáte běžně.

HarmonyOS 4 míří do čtyři roky starých telefonů! V Číně…

V Číně se naopak HarmonyOS šíří rychle a platí to i pro nejnovější verzi, skrze aplikaci My Huawei je totiž čtvrtá generace tohoto systému už dostupná pro několik desítek produktů. Update jsem nainstaloval do Huawei Mate 30 Pro, který jsem koupil v Číně. Hned na úvod jsem do telefonu nainstaloval aplikaci pro zjištění API a nebyl jsem úplně mile překvapen, aplikace ukázala, že HarmonyOS 4 nabízí API odpovídající Androidu 12.

Nechci posuzovat vzájemnou podobnost Androidu a HarmonyOS, na to nemám dostatek znalostí. Ale přesto jsem doufal, že Huawei posune API ještě o stupínek výše. V minulosti už jsme ale zažili, že pod jednou verzí HarmonyOS se ukrývaly různé verze (z pohledu API), dříve nebo později se tak pravděpodobně objeví verze, která bude v tomto směru kompatibilní s Androidem 13. Minimálně v případě modelů Huawei P60 Pro nebo právě Huawei Mate 60 Pro, který se k nám ale pravděpodobně nepodívá.

HarmonyOS vs EMUI – najděte tři rozdíly

Seznam novinek je zatím poměrně krátký, na první pohled byste HarmonyOS 4 nepoznali od předchozí verze. A zcela upřímně – z pohledu uživatelského rozhraní je zde minimální rozdíl proti EMUI 13, které se nachází v telefonech Huawei mimo Čínu. Na první (druhý, třetí, čtvrtý…) pohled to prostě vypadá stejně. Což ale nutně nemusí být nevýhoda, uživatelé si nemusí zvykat na nic nového. Ale na druhou stranu inovace chceme vidět.

Většina změn se týká zabezpečení systému – u jednotlivých aplikací je přehledně zobrazeno, která oprávnění a v jakém režimu jsou nebo nejsou povolena. Stejně tak si můžete snadno vyfiltrovat, kdy a která aplikace využila konkrétní oprávnění. Opět je vše v jednoduché a přehledné formě. Ale ruku na srdce – jak často toto sledujete? Nepatřím k lidem, kteří bezmyšlenkovitě odkliknout cokoliv, na stranu druhou mi přijde trochu škoda, že právě bezpečnost je nejviditelnější inovací v HarmonyOS. Drobnou změnou je možnost hromadně upravit styl ikon, tady to ale je zatím lehce nedokončené (část funkcí slibovaných v přehledu aktualizace ještě reálně v systému není). Huawei v současnosti uvolňuje aktualizace každé dva týdny a předpokládám, že další novinky ještě dorazí.

HarmonyOS 4.0 je svižný systém s minimem novinek

Aby to ale nevyznívalo negativně – už několik týdnů používám telefon s Androidem 14. A ani nejnovější verze Androidu neoplývá množstvím novinek, prakticky všichni výrobci se soustředí na postupný vývoj a vyloženě revoluční změny v tomto směru rok 2023 nenabídl a je pravděpodobné, že jinak tomu nebude ani v roce příštím. Telefony jako takové fungují stále lépe a je otázka, co ještě může být vymyšleno v rámci uživatelského rozhraní. Změny uvnitř systému jsou vítané a jsem za ně rád, úspora energie nebo zvýšení výkonu v řádu jednotek procent je fajn, ale ruku na srdce – telefony už mají výkonu dost a výdrž na jedno nabití se výrazně nezměnila už několik let.

Bez ohledu na množství novinek v HarmonyOS 4 mě lehce mrzí, že podpora mimo Čínu je na nižší úrovni. Zatímco Huawei Mate 30 Pro už běží na HarmonyOS 4, novější (a ještě dražší) Huawei P40 Pro+ stále spoléhá na EMUI 12, v jehož útrobách se nachází Android 10. Ano, nikdy jsem se v tomto směru necítil starou verzí Androidu omezen. Ale jsem si jistý, že s novější verzí Androidu by telefon nefungoval hůř. A z pohledu zákazníka by mi to naznačovalo, že Huawei na nás v Evropě nezapomíná. Sice každý měsíc přichází nový bezpečnostní update, ale novější verze EMUI by mi udělala radost větší. Pokud v Číně můžou novou verzi HarmonyOS dostat telefony 3-4 roky staré, pak by něco podobného určitě bylo možné i jinde. A pokud Huawei nechce mít zbytečné výdaje s vývojem EMUI, pak může HarmonyOS uvolnit globálně…

Objeví se v budoucnosti Obchod Play v HarmonyOS?

Zdroj: Vlastní