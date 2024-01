Jak šlape Kirin 9000 od Huawei v roce 2024? Není to špatné!

Huawei u svých nejnovějších mobilních telefonů sází na variace procesoru Kirin 9000

Tento procesor zažil premiéru už v roce 2020 v modelu Huawei Mate 40 Pro

Před lety to byla naprosté špička, v roce 2024 už je to složitější

Huawei s mobilními telefony neskončil a pokud se podíváme na obrovský úspěch modelu Mate 60 Pro v Číně, pak s nimi neskončí ani v budoucnosti. Do svých telefonů opět dostal podporu 5G a hodně mu k tomu pomáhají variace procesoru Kirin 9000, který se poprvé objevil už v roce 2020.

V tehdejší době to byl jeden z nejvýkonnějších procesorů na trhu, v roce 2024 už ale samozřejmě na své konkurenty ztrácí. Na stranu druhou to ale není taková katastrofa, jak by se mohlo zdát. Pořád je to moderní procesor vyrobený 5nm technologií se solidním výkonem. Jak si stojí v Antutu Benchmark a GeekBench 6?

Do Huawei Mate 40 Pro jsme nainstalovali obě populární aplikace pro měření výkonu a rovnou se můžeme mrknout na výsledky. V Antutu Benchmark dosáhl telefon na necelý milion bodů, současné telefony s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 lehce překonávají hranici dvou milionů bodů. V testu Geekbench 6 telefon získal 1312 respektive 3923 bodů. Opět platí, že na nejnovější procesory od společností Qualcomm a Mediatek zkrátka Kirin 9000 nemá.

Současně se ale zaslouží dodat, že pořád je to procesor, který má co nabídnout. Telefonům dokáže zajistit rychlé reakce a nic se na tom nezmění ani v roce 2024. Podle všeho Huawei u chystané řady P70 opět vsadí na nějakou větší či menší modifikaci původního Kirinu 9000. V Číně absence Obchodu Play a služeb Google nikomu nevadí, Huawei se navíc jistě zaměří na fotoaparát a nepochybně se bude snažit vytvořit z čínských komponentů ten nejlepší dostupný stroj.

Mimo Čínu je absence Obchodu Play problém, alternativní metody jeho instalace nejsou pro každého a nefungují vždycky na sto procent. Pokud jde o procesor, klidně bych si telefon s Kirinem 9000 koupil i v roce 2024. Pokud vás láká zkusit něco jiného a dát šanci například řadě Huawei P70, pak si můžete díky výsledkům benchmarků udělat lepší představu o současném výkonu procesoru Kirin 9000. V současnosti je na úrovni výkonnějších procesorů střední třídy a tyto přístroje dnes šlapou skvěle!

Zdroj: Vlastní