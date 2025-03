Konec éry Windows u Huawei: Nové počítače překvapí vlastním systémem s umělou inteligencí

Zprávy o osamostatnění produktů Huawei poletují internetem stále častěji. Nyní je další ze zásadních kroků v procesu rozvazování vztahů se západem už takřka za dveřmi.

V dubnu letošního roku by měl dle některých domněnek a úniků Huawei představit nové modely počítačových zařízení, tentokrát ale se zásadní změnou. Pokud jste, navzdory různým vyjádřením a spekulacím, očekávali, že nové modely přijdou s operačním systémem Windows, máme pro vás smutnou zprávu.

Čínská společnost by totiž měla brzy ztratit povolení využívat jeden z nejpopulárnějších operačních systémů současnosti. Obnovení speciální licence na používání Windows se přitom pravděpodobně nedočká. Huawei tak s Microsoftem oficiálně rozváže obchodní vztahy.

Pro tento případ ale Huawei už delší dobu vyvíjí svůj vlastní operační systém. Jmenuje se HarmonyOS NEXT. Výrazně se sice podobá systému MacOS, přesto by ale měl být kompletně samostatný.

Ztratí HarmonyOS NEXT kompatibilitu se všemi Windows aplikacemi?

Předchůdci operačního systému původně začínaly jako projekty založené na AOSP a Linux Kernel, což umožňovalo kompatibilitu s již existujícími Android aplikacemi.

U HarmonyOS NEXT se však nedočkáme slučitelnosti jak s aplikacemi od Androidu, tak s aplikacemi od Windows. Namísto toho můžeme vyhlížet aplikace poháněné jazykovým AI modelem DeepSeek. Kdo by to byl čekal, že?

Přestože Microsoftu ztráta tohoto obchodního vztahu s největší pravděpodobností příliš neublíží, Huawei by na domácí scéně potenciálně mohl utrpět ztráty. Univerzálnost produktů byla totiž vždy známou doménou společnosti Huawei, a to se poslední dobou razantně mění.

Co od HarmonyOS NEXT ideálně očekáváte vy?

Zdroj: TechSpot