Vyrobil někdy někdo lehčí VR brýle? Mrkněte na HTC VIVE Flow

Společnost HTC VIVE před několika hodinami představila nové brýle pro virtuální realitu s názvem VIVE Flow. Novinka se pyšní zejména kapesními rozměry, 3,2K rozlišením a hmotností pouhých 189 gramů, neboť při návrzích s myslelo na pohodlí a přenosnost. Konstrukce s dvojitým kloubem a měkkou obličejovou stélkou umožňuje složení do kompaktních rozměrů, takže není problém vzít s sebou brýle třeba do batohu nebo kabelky. Stélka je navíc uchycena magneticky, díky čemuž ji lze kdykoli rychle a snadno vyměnit.

Pro ještě vyšší komfort vybavil výrobce VIVE Flow zabudovanou dioptrickou korekcí, která uživatelům umožní snadné nastavení obrazu. Nechybí ani aktivní chlazení, které odvádí teplý vzduch od obličeje. To uživatelé ocení například při sledování filmů v HD nebo hraní her. V návaznosti na nové VR brýle VIVE Flow vznikl i nový plán předplatného v platformě Viveport s cenou 5,99 € měsíčně, který poskytne neomezený přístup k aplikacím z oblasti relaxace, mozkového tréninku, produktivity, odpočinkových her.

HTC VIVE Flow je již možné předobjednat na oficiálním webu a cena je 13 990 Kč. V rámci předobjednávek zákazníci navíc obdrží oficiální pouzdro a dárkový balíček se 7 VR aplikacemi.

