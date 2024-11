Chytré brýle Samsung (po)odhaleny! Vsadí na umělou inteligenci od Googlu

Samsung chystá chytré brýle s umělou inteligencí

Výbava je velmi podobná konkurenčním Meta brýlím

Prodeje by měly začít ve třetím čtvrtletí roku 2025

Samsung se chystá vstoupit na trh chytrých brýlí. Podle čerstvých informací, které na sociální síti X zveřejnil leaker @Jukanlosreve, se korejský gigant inspiroval u konkurenčních brýlí Meta smart glasses. Dokládají to technické specifikace, které se na první pohled velmi podobají současné konkurenci.

O výkon brýlí se má starat čipset Qualcomm AR1, tedy stejný procesor, jaký najdeme v brýlích od Meta. Ani v dalších specifikacích Samsung příliš neexperimentuje – použitý 12Mpx fotoaparát Sony IMX681 má stejné rozlišení jako u konkurence, baterie s kapacitou 155 mAh je prakticky totožná (Meta má 154 mAh) a hmotnost kolem 50 gramů také nepřekvapí.

Samsung AI Smart Glasses Specifications • Release: Q3 2025

• Initial production: 500,000 units

• Chip: Qualcomm AR1

• Camera: Sony IMX681 12MP

• Battery: 155mAh

• Weight: 50 grams

• AI: Gemini LLM developed in collaboration with Google Source: Wellsen XR Research (China) — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) November 15, 2024

Zajímavější je softwarová výbava. Samsung vsadil údajně na spolupráci s Googlem a do brýlí implementuje asistenta Gemini. Podle deníku Maeil Business Newspaper by měl umět skenovat QR kódy, rozpoznávat osoby či reagovat na gesta. Chybět by neměla ani podpora bezkontaktních plateb.

Podle čínské výzkumné skupiny Wellsen XR Research plánuje Samsung první várku půl milionu kusů. Na trh by se brýle měly dostat mezi červencem a zářím příštího roku. Cenu zatím neznáme. Konkurenční Ray-Ban Meta Smart Glasses aktuálně stojí v Evropě okolo 12 tisíc korun, avšak v Česku se oficiálně neprodávají.

Koupili byste si chytré brýle od Samsungu?

Zdroj: Jukanlosreve, Notebookcheck