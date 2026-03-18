Tenhle repráček má zabudovaný otvírák na pivo. Je voděodolný a vypadá skvěle

House of Marley představuje přenosný reproduktor Get Together Go s vestavěným otvírákem na lahve Novinka nabízí 30W výkon, odolnost IP67 a výdrž až 20 hodin na jedno nabití V Japonsku se prodává za 29 990 jenů, což v přepočtu činí asi 4 000 Kč Adam Kurfürst Publikováno: 18.3.2026 22:00 Konečně někdo pochopil, co opravdu potřebujeme na letní grilovačce nebo výletě k vodě. Značka House of Marley právě představila přenosný Bluetooth reproduktor Get Together Go, který kromě kvalitního zvuku přináší vychytávku, po které volala celá pivařská komunita – vestavěný otvírák na lahve. Už žádné hledání v kapsách, žádné otvírání o hranu stolu. Prostě reproduktor, který hraje, a když je potřeba, otevře vám lahváč. Na grilovačku i do deště Bluetooth 6.0 a slušná výdrž Cena a dostupnost Na grilovačku i do deště Get Together Go není žádná křehotinka do obýváku. Reproduktor se pyšní certifikací IP67, což znamená kompletní odolnost proti prachu a ponoření do vody až do hloubky jednoho metru. Takže i když vám spadne do bazénu nebo se na něj vylije to pivo, které jste právě otevřeli, nic se neděje. Konstrukce využívá recyklovaný silikon REGRIND a obnovitelný bambus na čelní straně, čímž značka zůstává věrná své ekologické filozofii. Co se týče zvuku, Get Together Go disponuje 30W výkonem rozděleným mezi dva drivery a dva výškové reproduktory. Frekvenční rozsah od 100 Hz do 20 kHz pokryje většinu hudebních žánrů, i když na opravdu hluboké basy si kvůli kompaktním rozměrům moc nepřijdete. K dispozici jsou tři EQ předvolby – Marley Signature Sound pro vyvážený poslech, Bass Boost pro milovníky basů a Outdoor Mode optimalizovaný pro venkovní prostředí. Bluetooth 6.0 a slušná výdrž Reproduktor se připojuje pomocí Bluetooth 6.0 s podporou kodeků SBC a AAC a dosahem až 15 metrů. Pokud preferujete kabelové připojení, nechybí ani 3,5mm jack. Zajímavá je podpora technologie Auracast, která umožňuje propojit více reproduktorů stejného modelu pro vytvoření většího zvukového systému – ideální, když má každý kamarád svůj vlastní. Na jedno nabití přes USB-C vydrží Get Together Go hrát až 20 hodin, takže i víkendový výlet zvládne bez problémů. Plné nabití pak trvá přibližně 4 hodiny. Rozměry 30 × 7,8 × 10,7 cm a hmotnost 1,35 kg z něj dělají snadno přenositelného společníka, i když na opravdu lehký reproduktor do batohu to není. Cena a dostupnost House of Marley Get Together Go se zatím prodává v Japonsku za 29 990 jenů, což v přepočtu činí zhruba 4 000 Kč. K dispozici je v barvách Cream (krémová) a Signature Black (černá). Výrobce avizuje brzké rozšíření na další trhy včetně Amazonu, takže by se novinka mohla časem objevit i v Evropě. Za tu cenu dostanete solidně vybavený přenosný reproduktor s ekologickými materiály a odolnou konstrukcí. A ten otvírák? Jde zkrátka o bonus, který z Get Together Go dělá perfektního parťáka na každou letní akci. Už žádné „Nemáte někdo otvírák?" – prostě ho máte pořád po ruce. Zdroje: House of Marley Japan, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…