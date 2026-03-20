Výkonný párty reproduktor Niceboy zlevnil na 4 tisíce! Má mikrofon v balení, světla a hromadu funkcí

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.3.2026 18:00
Párty reproduktory s dostatečným výkonem pro větší akce obvykle začínají na vyšších částkách. Niceboy Party Boss 2 ale teď seženete za 4 290 Kč místo 4 789 Kč – a s členstvím AlzaPlus+ cena klesne na pouhých 4 076 Kč. Při uvedení na trh přitom stál 5 999 Kč, takže aktuální úspora činí téměř 2 000 Kč. Pokud bychom měli cenu srovnat s konkurencí v podobě uznávaného JBL, za takovou částku byste si pořídili menší reproduktor s výkonem hluboko pod hranicí 100 W.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte výkonný reproduktor na domácí párty, karaoke večírky nebo menší venkovní akce s rozumnou cenou.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete tichý ambientní zvuk na pozadí – reproduktor při nízké hlasitosti mírně šumí.
💡 Za 4 290 Kč (nebo 4 076 Kč s AlzaPlus+) získáte 200W výkon, bezdrátový mikrofon, 8h výdrž a světelnou show – to je na tuto kategorii konkurenceschopná nabídka.

Proč je tenhle reproduktor zajímavý

Niceboy Party Boss 2 cílí na uživatele, kteří chtějí ozvučit větší akce bez nutnosti investovat do profesionální techniky. Výkon 200 W RMS zajišťují dva 8″ woofery a 2″ tweeter – kombinace, která podle uživatelů hravě postačí na domácí párty, oslavu v zahradě nebo třeba dětský karneval pro desítky dětí.

Technologie MaxxBass má zajistit silnější basy při zachování čisté reprodukce i při vysokých hlasitostech. Pro ty, kdo chtějí ještě intenzivnější basový zážitek, je k dispozici režim MEGA BASS. Vestavěný ekvalizér nabízí jak přednastavené styly, tak možnost manuálního nastavení výšek, basů a echo efektu.

Klíčové funkce v praxi

Reproduktor komunikuje přes Bluetooth 5.0 pro streamování z telefonu, ale umí přehrávat i z USB disku nebo microSD karty. Součástí je FM rádio a možnost nahrávání přímo na paměťovou kartu – praktické například pro zachycení karaoke výkonů nebo jam sessions.

V balení najdete bezdrátový mikrofon pro karaoke, takže nemusíte nic dokupovat. Reproduktor má navíc dva 6,3mm jack vstupy pro připojení dalších mikrofonů nebo hudebních nástrojů. Dálkové ovládání usnadňuje změnu skladeb a hlasitosti z pohovky.

Výdrž baterie činí až 8 hodin (uživatelé hlásí reálně kolem 7 hodin). Reproduktor lze využít jako powerbanku pro dobití telefonu, což se hodí na delších akcích bez přístupu k elektřině. Rozměry 30 × 63 × 30 cm a hmotnost 10,5 kg znamenají, že se vejde do kufru auta, ale na delší přenášení v ruce to není ideální.

Funkce True Wireless umožňuje propojit dva reproduktory Party Boss 2 pro vytvoření prostorového zvuku. Světelné efekty se dají vypnout, pokud vám nevyhovují.

S AlzaPlus+ ještě levněji: 4 076 Kč

Pokud máte členství AlzaPlus+, získáte na tento reproduktor dodatečnou slevu 5 % – konečná cena tak klesne na 4 076 Kč. To je celková úspora 1 923 Kč oproti původní ceně při uvedení na trh (5 999 Kč), tedy více než 32 %.

AlzaPlus+ stojí 299 Kč ročně a kromě slev nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez ohledu na hodnotu objednávky. Pokud na Alze nakupujete pravidelně, roční členství se vám vrátí už při několika objednávkách.

Co říkají uživatelé

Na Alze má reproduktor hodnocení 4,4 z 5 (34 hodnocení) a 85 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se již přes 500 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/kvalita/výkon, dostatečnou hlasitost a dlouhou výdrž baterie. Jedna recenzentka zmiňuje, že reproduktor bez problémů ozvučil dětský karneval pro 80 dětí.

Opakovaně se objevuje poznámka, že při nízké hlasitosti (stupně 0–2) reproduktor mírně šumí. Jeden uživatel kvůli tomu reklamoval první kus, ale šuměl i druhý – jde tedy patrně o vlastnost modelu, ne o vadu. Pro běžné používání při vyšší hlasitosti to není problém, ale pro tichý ambientní podkres to není ideální volba.

Další kritické poznámky se týkají plastového provedení mikrofonu a občasného pískání při jeho použití. Reklamovanost na Alze činí 3,56 %, což je mírně nad průměrem, ale stále v přijatelných mezích.

Kdy to smysl nedává

Pokud hledáte reproduktor pro tichý poslech na pozadí při práci nebo čtení, Party Boss 2 vám nevyhoví – šumění při nízké hlasitosti by vás rušilo. Pro takové účely jsou vhodnější menší přenosné reproduktory nebo domácí audio systémy.

Stejně tak pokud potřebujete profesionální kvalitu zvuku pro živé vystupování, doporučujeme podívat se po značkách jako JBL PartyBox nebo Bose. Party Boss 2 je určený pro domácí a hobby použití, ne pro profesionální ozvučení.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Niceboy Party Boss 2 je reproduktor pro ty, kdo chtějí výkonné ozvučení domácích párty a oslav bez velkých investic. Za 4 290 Kč (nebo 4 076 Kč s AlzaPlus+) získáte 200W výkon, bezdrátový mikrofon pro karaoke, 8h výdrž baterie a světelné efekty. Oproti původní ceně při uvedení ušetříte téměř 2 000 Kč. Naopak pokud potřebujete tichý poslech na pozadí nebo profesionální kvalitu zvuku, vyplatí se podívat po jiných modelech.

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024