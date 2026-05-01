TOPlist

Marshall Emberton II teď koupíte za méně než 2 tisíce! Má úchvatný design, parádní zvuk a slušnou výdrž

Sdílejte:
Adam Kurfürst
1.5.2026 16:00
Ikona komentáře 0
Marshall Emberton II cerna 1

Marshall Emberton II patří mezi nejoblíbenější přenosné reproduktory ve své kategorii a cenově se obvykle drží nad hranicí 2 000 Kč. Aktuální cena 1 971 Kč na Heurece je první sleva pod tuhle hranici od prosince, což u Marshallu není zrovna typické – jeho produkty si velmi dobře drží cenu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kompaktní reproduktor s charakteristickým zvukem, retro Marshall designem a dlouhou výdrží.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete reálné stereo s párováním dvou kusů dohromady (Emberton II nepodporuje stereo dvojice, jen Stack mód) nebo plnohodnotný ekvalizér
💡 Za 1 971 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi prémiovými přenosnými reproduktory pod 2 000 Kč.

Proč je tahle sleva neobvyklá

Marshall obecně patří mezi značky, které cenově slevují velmi neochotně. Přenosné reproduktory řady Emberton se na českém trhu drží stabilně kolem 2 200–2 500 Kč a klesnout pod 2 000 Kč se jim podaří pár dní v roce, typicky v rámci větších výprodejových akcí. Heureka u Emberton II eviduje první takový pokles od prosince, což u produktu, který se prodává nepřetržitě bez výrazných diskontů, není zanedbatelná situace.

Klíčové parametry: zvuk, baterie, odolnost

O zvuk se starají dva plnorozsahové měniče třídy D s celkovým výkonem 20 W doplněné dvěma pasivními zářiči. Marshall si u Embertonu II zachovává to, co dělá značku značkou – charakteristický zvuk s důrazem na střední pásmo a basy, který sedne primárně rocku, klasice a vůbec hudbě s instrumentální hloubkou. Frekvenční rozsah 60–20 000 Hz a maximální akustický tlak 87 dB jsou pro reproduktor této velikosti slušné hodnoty.

Marshall Emberton II render nakloneny

Zajímavým prvkem je technologie True Stereophonic, kterou Marshall popisuje jako 360° prostorový zvuk – zjednodušeně řečeno reproduktor distribuuje zvuk rovnoměrně do všech směrů, takže nezáleží, jak ho na stole otočíte. Pro skutečné stereo dvojici dvou Embertonů ale nelze spárovat jako klasické L/R stereo, jen v režimu Stack, kde oba reproduktory hrají paralelně stejný signál pro hlasitější ozvučení – několik recenzentů na Heurece zmiňuje absenci stereo režimu jako konkrétní výhradu.

Výdrž baterie je u Embertonu II jeden z hlavních argumentů: 30+ hodin přehrávání na jedno nabití. To je proti první generaci skok o zhruba 10 hodin. Plné nabití trvá 3 hodiny, k dispozici je i rychlonabíjení – 20 minut nabíjení = 4 hodiny přehrávání, což oceníte na cestách s power bankou. Připojení řeší Bluetooth 5.1 s 10metrovým dosahem.

Odolnost má reproduktor špičkovou: certifikace IP67 znamená, že vydrží kompletní ponoření do 1 metru sladké vody na 30 minut a je odolný i proti prachu. Hmotnost 700 gramů a rozměry 16 × 7,6 × 6,8 cm dělají z Embertonu II dobře přenositelnou volbu na zahradu, ke koupání nebo na výlet. Marshall navíc u druhé generace změnil materiály – tělo je z 50 % z recyklovaného plastu a neobsahuje PVC.

Praktická stránka: ovládání, aplikace, design

Hlavním ovládacím prvkem je multifunkční zlatý joystick na horní straně. Skrz něj zapínáte, regulujete hlasitost, přeskakujete skladby a párujete – vše bez aplikace, jedním palcem. Pro pokročilejší nastavení slouží aplikace Marshall Bluetooth, kde si zvolíte přednastavené ekvalizéry (Marshall, Push, Voice) a stáhnete OTA aktualizace firmwaru.

Pokud čekáte plnohodnotný parametrický nebo manuální equalizér s pásmy, na Embertonu II ho nečekejte – jde o uzavřené presety. Několik recenzí na Heurece tohle zmiňuje jako nejčastější výhradu: „uvítal bych lepší ekvalizér v aplikaci“. Pro někoho je to drobnost, pro jiného důvod sáhnout po vyšším modelu Marshall Stanmore nebo konkurentovi typu JBL.

Po designové stránce Emberton II zůstává věrný Marshall estetice: texturovaný silikonový plášť, kovová mřížka s logem Marshall a klasický písmový script. Reproduktor jednoduše vypadá tak, jak by měl Marshall vypadat – kompaktní zesilovač v miniaturní podobě.

Co říkají uživatelé

Na Heurece má Marshall Emberton II hodnocení 97 % z 55 hodnocení (38 textových recenzí), přičemž 34 z 38 zákazníků produkt doporučuje. To je v segmentu Bluetooth reproduktorů jedno z nejlepších čísel. Mezi nejčastěji zmiňovanými přednostmi jsou: kvalita zvuku („hutný zvuk“, „basy“, „klasik rock zní jak na velkých Marshallech“), dlouhá výdrž baterie, kompaktní rozměry, luxusní zpracování a jednoduchost párování přes Bluetooth. Recenzenti opakovaně zmiňují, že reproduktor působí dražším dojmem, než kolik stojí.

Kritika je rovněž konkrétní a stojí za zmínku. Uživatelé zmiňují omezený equalizér v aplikaci, delší dobu nabíjení (3 hodiny do plna), občasné zkreslení ve vyšších hlasitostech a chybějící stereo režim při spárování dvou kusů. Jeden uživatel také trefně poznamenává, že díky širokému frekvenčnímu rozsahu reproduktor „odhaluje každou nedokonalost nahrávky“ – pro kvalitní nahrávky je to plus, pro nízkobitové streamy minus.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete plnohodnotné stereo z dvou samostatných kusů (klasický L/R pár), Marshall Emberton II vás zklame – funkce Stack zní hlasitěji, ale nedělá z dvou kusů stereo dvojici. Pro stereo párování v této cenové třídě sáhnete spíš po JBL Charge 5 nebo Bose SoundLink Flex.

Druhý scénář: pokud chcete maximální basy a hlasitost na párty na otevřeném prostranství, Emberton II je v této kategorii spíš střední třídou – pro velké prostory je třeba sáhnout po jeho větším bratrovi Marshall Middleton nebo po reproduktorech typu JBL Xtreme. A třetí věc: pokud nemáte vztah ke značce ani k retro estetice, najdete za stejnou nebo nižší cenu reproduktor s reálně lepšími technickými parametry – Marshall si hodně staví na designu a ten je třeba ocenit, aby cena dávala smysl.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 1 971 Kč Marshall Emberton II nabízí kombinaci, na kterou se těžko hledá konkurence v podobné estetické a zvukové třídě: signaturní Marshall zvuk, 30+ hodin výdrže, IP67 odolnost, kvalitní zpracování a charakteristický design. Pro milovníky rocku, klasické značky a kompaktního formátu je tohle v podstatě výchozí volba. Sleva pod hranici 2 000 Kč je u Marshallu nestandardní a vzhledem k tomu, že Heureka eviduje první podobný pokles od prosince, dává smysl reagovat dřív než později – tahle značka po slevách typicky rychle vrací cenu zpátky nahoru.

Hraje pro vás při výběru přenosného reproduktoru hlavní roli zvuk nebo výdrž baterie?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024