Marshall Emberton II teď koupíte za méně než 2 tisíce! Má úchvatný design, parádní zvuk a slušnou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Marshall Emberton II je přenosný Bluetooth reproduktor s výkonem 20 W, 360° zvukem True Stereophonic a výdrží 30+ hodin na jedno nabití Na Heurece jej nyní koupíte za 1 971 Kč – poprvé od prosince klesla cena pod 2 000 Kč Reproduktor má na Heurece hodnocení 97 % z 38 recenzí a 34 z 38 zákazníků ho doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Marshall Emberton II patří mezi nejoblíbenější přenosné reproduktory ve své kategorii a cenově se obvykle drží nad hranicí 2 000 Kč. Aktuální cena 1 971 Kč na Heurece je první sleva pod tuhle hranici od prosince, což u Marshallu není zrovna typické – jeho produkty si velmi dobře drží cenu. OBJEDNAT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kompaktní reproduktor s charakteristickým zvukem, retro Marshall designem a dlouhou výdrží.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete reálné stereo s párováním dvou kusů dohromady (Emberton II nepodporuje stereo dvojice, jen Stack mód) nebo plnohodnotný ekvalizér💡 Za 1 971 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi prémiovými přenosnými reproduktory pod 2 000 Kč. Proč je tahle sleva neobvyklá Marshall obecně patří mezi značky, které cenově slevují velmi neochotně. Přenosné reproduktory řady Emberton se na českém trhu drží stabilně kolem 2 200–2 500 Kč a klesnout pod 2 000 Kč se jim podaří pár dní v roce, typicky v rámci větších výprodejových akcí. Heureka u Emberton II eviduje první takový pokles od prosince, což u produktu, který se prodává nepřetržitě bez výrazných diskontů, není zanedbatelná situace. Klíčové parametry: zvuk, baterie, odolnost O zvuk se starají dva plnorozsahové měniče třídy D s celkovým výkonem 20 W doplněné dvěma pasivními zářiči. Marshall si u Embertonu II zachovává to, co dělá značku značkou – charakteristický zvuk s důrazem na střední pásmo a basy, který sedne primárně rocku, klasice a vůbec hudbě s instrumentální hloubkou. Frekvenční rozsah 60–20 000 Hz a maximální akustický tlak 87 dB jsou pro reproduktor této velikosti slušné hodnoty. Zajímavým prvkem je technologie True Stereophonic, kterou Marshall popisuje jako 360° prostorový zvuk – zjednodušeně řečeno reproduktor distribuuje zvuk rovnoměrně do všech směrů, takže nezáleží, jak ho na stole otočíte. Pro skutečné stereo dvojici dvou Embertonů ale nelze spárovat jako klasické L/R stereo, jen v režimu Stack, kde oba reproduktory hrají paralelně stejný signál pro hlasitější ozvučení – několik recenzentů na Heurece zmiňuje absenci stereo režimu jako konkrétní výhradu. Výdrž baterie je u Embertonu II jeden z hlavních argumentů: 30+ hodin přehrávání na jedno nabití. To je proti první generaci skok o zhruba 10 hodin. Plné nabití trvá 3 hodiny, k dispozici je i rychlonabíjení – 20 minut nabíjení = 4 hodiny přehrávání, což oceníte na cestách s power bankou. Připojení řeší Bluetooth 5.1 s 10metrovým dosahem. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Odolnost má reproduktor špičkovou: certifikace IP67 znamená, že vydrží kompletní ponoření do 1 metru sladké vody na 30 minut a je odolný i proti prachu. Hmotnost 700 gramů a rozměry 16 × 7,6 × 6,8 cm dělají z Embertonu II dobře přenositelnou volbu na zahradu, ke koupání nebo na výlet. Marshall navíc u druhé generace změnil materiály – tělo je z 50 % z recyklovaného plastu a neobsahuje PVC. Praktická stránka: ovládání, aplikace, design Hlavním ovládacím prvkem je multifunkční zlatý joystick na horní straně. Skrz něj zapínáte, regulujete hlasitost, přeskakujete skladby a párujete – vše bez aplikace, jedním palcem. Pro pokročilejší nastavení slouží aplikace Marshall Bluetooth, kde si zvolíte přednastavené ekvalizéry (Marshall, Push, Voice) a stáhnete OTA aktualizace firmwaru. Pokud čekáte plnohodnotný parametrický nebo manuální equalizér s pásmy, na Embertonu II ho nečekejte – jde o uzavřené presety. Několik recenzí na Heurece tohle zmiňuje jako nejčastější výhradu: „uvítal bych lepší ekvalizér v aplikaci“. Pro někoho je to drobnost, pro jiného důvod sáhnout po vyšším modelu Marshall Stanmore nebo konkurentovi typu JBL. Po designové stránce Emberton II zůstává věrný Marshall estetice: texturovaný silikonový plášť, kovová mřížka s logem Marshall a klasický písmový script. Reproduktor jednoduše vypadá tak, jak by měl Marshall vypadat – kompaktní zesilovač v miniaturní podobě. Co říkají uživatelé Na Heurece má Marshall Emberton II hodnocení 97 % z 55 hodnocení (38 textových recenzí), přičemž 34 z 38 zákazníků produkt doporučuje. To je v segmentu Bluetooth reproduktorů jedno z nejlepších čísel. Mezi nejčastěji zmiňovanými přednostmi jsou: kvalita zvuku („hutný zvuk“, „basy“, „klasik rock zní jak na velkých Marshallech“), dlouhá výdrž baterie, kompaktní rozměry, luxusní zpracování a jednoduchost párování přes Bluetooth. Recenzenti opakovaně zmiňují, že reproduktor působí dražším dojmem, než kolik stojí. KOUPIT EMBERTON II Kritika je rovněž konkrétní a stojí za zmínku. Uživatelé zmiňují omezený equalizér v aplikaci, delší dobu nabíjení (3 hodiny do plna), občasné zkreslení ve vyšších hlasitostech a chybějící stereo režim při spárování dvou kusů. Jeden uživatel také trefně poznamenává, že díky širokému frekvenčnímu rozsahu reproduktor „odhaluje každou nedokonalost nahrávky“ – pro kvalitní nahrávky je to plus, pro nízkobitové streamy minus. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete plnohodnotné stereo z dvou samostatných kusů (klasický L/R pár), Marshall Emberton II vás zklame – funkce Stack zní hlasitěji, ale nedělá z dvou kusů stereo dvojici. Pro stereo párování v této cenové třídě sáhnete spíš po JBL Charge 5 nebo Bose SoundLink Flex. Druhý scénář: pokud chcete maximální basy a hlasitost na párty na otevřeném prostranství, Emberton II je v této kategorii spíš střední třídou – pro velké prostory je třeba sáhnout po jeho větším bratrovi Marshall Middleton nebo po reproduktorech typu JBL Xtreme. A třetí věc: pokud nemáte vztah ke značce ani k retro estetice, najdete za stejnou nebo nižší cenu reproduktor s reálně lepšími technickými parametry – Marshall si hodně staví na designu a ten je třeba ocenit, aby cena dávala smysl. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 1 971 Kč Marshall Emberton II nabízí kombinaci, na kterou se těžko hledá konkurence v podobné estetické a zvukové třídě: signaturní Marshall zvuk, 30+ hodin výdrže, IP67 odolnost, kvalitní zpracování a charakteristický design. Pro milovníky rocku, klasické značky a kompaktního formátu je tohle v podstatě výchozí volba. Sleva pod hranici 2 000 Kč je u Marshallu nestandardní a vzhledem k tomu, že Heureka eviduje první podobný pokles od prosince, dává smysl reagovat dřív než později – tahle značka po slevách typicky rychle vrací cenu zpátky nahoru. CHCI MARSHALL POD 2 000 KČ Hraje pro vás při výběru přenosného reproduktoru hlavní roli zvuk nebo výdrž baterie? Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024