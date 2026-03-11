Sonos Play je skvělý repráček pro poslech doma i na cestách. Má hromadu chytrých funkcí, voděodolnost a v nouzi dobije váš mobil Hlavní stránka Zprávičky Sonos představil nový přenosný reproduktor Play s cenou 8 399 Kč a předobjednávkami od 10. března. Novinka nabízí stereo zvuk, 24hodinovou výdrž baterie a vodotěsnost IP67 pro použití venku i doma. Reproduktor lze synchronizovat s dalšími zařízeními přes Bluetooth a dobíjet bezdrátově na přiložené základně. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 V segmentu přenosných reproduktorů panuje poměrně tuhá konkurence, ale americký Sonos má v rukávu trumf – provázaný ekosystém, který funguje jako celek. Právě na tuto filozofii sází nový Sonos Play, který firma představila jako svůj dosud nejuniverzálnější přenosný reproduktor. Na rozdíl od řady konkurentů, které fungují pouze jako samostatná zařízení, se Play hladce začlení do domácího systému Sonos a zároveň poslouží na výletech či na zahradě. Stereo zvuk díky dvojici tweeterů Celodenní výdrž a bezdrátové nabíjení Odolnost pro outdoorové nadšence Wi-Fi doma, Bluetooth na cestách Nabije i váš telefon Důraz na udržitelnost Cena a dostupnost Stereo zvuk díky dvojici tweeterů O zvukový projev Sonos Play se stará trojice digitálních zesilovačů třídy H, které jsou vyladěny pro specifickou akustickou architekturu reproduktoru. Sestavu tvoří dva nakloněné tweetery pro jasné výšky a oddělený stereo obraz, doplněné středobasovým měničem pro věrné vokály a hluboké basy. Reproduktor navíc disponuje funkcí automatického ladění Trueplay, která průběžně optimalizuje zvuk podle prostředí a přehrávaného obsahu. Rozměry činí 192,3 × 112,5 × 76,7 mm, takže se Play pohodlně vejde do tašky nebo batohu. Součástí konstrukce je odnímatelné poutko pro snadné přenášení. Celodenní výdrž a bezdrátové nabíjení Sonos u nového reproduktoru slibuje výdrž až 24 hodin na jedno nabití, což by mělo pokrýt i delší výlety bez přístupu k elektřině. Skutečná výdrž se pochopitelně bude lišit podle hlasitosti, připojení a dalších faktorů. V balení najdete bezdrátovou nabíjecí základnu, která reproduktor udržuje připravený k použití – stačí jej položit a nabíjí se. Základna ovšem vyžaduje USB-C/PD adaptér s výkonem 18 W nebo vyšším, který se prodává samostatně. Příjemným bonusem je vyměnitelná baterie. Až se po letech intenzivního používání opotřebuje, nemusíte kupovat nový reproduktor – stačí vyměnit baterii. Sonos tím reaguje na kritiku spotřební elektroniky s krátkou životností. Odolnost pro outdoorové nadšence Sonos Play nese certifikaci IP67, což znamená plnou ochranu proti prachu a možnost ponoření do vody až na hloubku 1 metru po dobu 30 minut. Reproduktor je navíc nárazuvzdorný, takže by měl přežít běžné pády a nárazy při outdoorových aktivitách. Ať už plánujete grilovačku u bazénu nebo výšlap do hor, Play by měl obstát. Wi-Fi doma, Bluetooth na cestách Reproduktor podporuje připojení přes Wi-Fi i Bluetooth. V domácnosti se přes Wi-Fi zapojí do systému Sonos, takže jej můžete seskupovat s dalšími reproduktory značky nebo použít jako stereo pár. Na cestách přepnete na Bluetooth a posloucháte hudbu z telefonu. Novinkou je možnost synchronizovat více reproduktorů přímo přes Bluetooth – stačí podržet tlačítko Play/Pause a k telefonu se připojí až čtyři reproduktory Sonos Play nebo Move 2 současně. To se hodí třeba na kempu nebo pikniku, kde Wi-Fi není k dispozici. Sonos Play rovněž podporuje Apple AirPlay 2, Spotify Connect a hlasové ovládání. Nabije i váš telefon Zajímavou funkcí je možnost využít Sonos Play jako powerbanku. Připojíte kabel USB-C a reproduktor dobije váš telefon. To oceníte zejména na výletech, kdy není po ruce zásuvka. Reproduktor dále nabízí linkový vstup pro připojení gramofonu nebo jiného zdroje zvuku, ovšem potřebný adaptér se prodává samostatně. Důraz na udržitelnost Sonos označuje Play jako svůj dosud nejudržitelnější přenosný reproduktor. Konstrukce využívá recyklované plasty a bezhalogenovou desku s plošnými spoji. Balení je vyrobeno z papíru certifikovaného organizací Forest Stewardship Council (FSC). Zmíněná vyměnitelná baterie pak přispívá k delší životnosti produktu. Cena a dostupnost Sonos Play je v Česku k dispozici za 8 399 Kč v černé nebo bílé barvě. Předobjednávky startují 10. března 2026, přičemž dodávky by měly začít 31. března 2026. Zaujal vás nový přenosný reproduktor Sonos Play? Zdroje: Sonos, TZ reproduktor sonos