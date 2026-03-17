Tenhle reproduktor JBL hodně zlevnil. Má funkce, které nejsou samozřejmostí

Adam Kurfürst
17.3.2026 10:00
Přenosné Bluetooth reproduktory jsou všude – ale verze s Wi-Fi připojením už tak běžné nejsou. JBL Charge 5 WiFi nyní seženete za 3 816 Kč místo běžných 4 490 Kč. Oproti zaváděcí ceně 6 490 Kč z roku 2023 tak ušetříte téměř 2 700 Kč. Wi-Fi verze přináší oproti klasickému Charge 5 možnost streamovat přes AirPlay, Chromecast nebo Spotify Connect – a přitom telefon normálně používat bez přerušení hudby.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kvalitní přenosný reproduktor s Wi-Fi streamováním a odolností proti vodě.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte stereo zvuk nebo plánujete přehrávat zvuk z videí přes Wi-Fi.
💡 Za 3 816 Kč získáváte oceňovaný reproduktor s funkcemi, které konkurence v této cenové kategorii nenabízí.

Proč je Wi-Fi verze zajímavější než klasický Bluetooth

Hlavní výhoda JBL Charge 5 WiFi oproti běžné Bluetooth verzi je jednoduchá: při streamování přes Wi-Fi můžete telefon normálně používat. Přijmete hovor, prohlédnete si sociální sítě, odpovíte na zprávu – a hudba hraje dál bez přerušení. U Bluetooth streamování tohle nefunguje, protože telefon aktivně posílá zvuk do reproduktoru.

Wi-Fi verze navíc podporuje AirPlay pro uživatele Apple zařízení, Chromecast built-in pro Android a Google ekosystém, Spotify Connect pro přímé ovládání z aplikace Spotify a Alexa Multi-Room Music pro propojení s dalšími kompatibilními reproduktory. Kvalita zvuku přes Wi-Fi je podle uživatelů znatelně lepší než přes Bluetooth – komprese je minimální.

Zvuk JBL Original Pro Sound

Reproduktor využívá JBL Original Pro Sound s optimalizovaným měničem s dlouhou výchylkou, samostatným výškovým reproduktorem a dvěma pasivními basovými zářiči. Výkon 40 W a frekvenční rozsah 60 Hz – 20 000 Hz zajišťují vyvážený zvuk s výraznými basy i na malé zařízení této velikosti.

Funkce automatického ladění využívá duální mikrofony k rozpoznání okolního prostředí a optimalizaci zvuku – jinak hraje reproduktor v uzavřené místnosti, jinak venku na zahradě. V aplikaci JBL One si můžete přizpůsobit ekvalizér podle svých preferencí.

Praktická stránka: výdrž, odolnost, powerbanka

Baterie s kapacitou 7 500 mAh (výrobce uvádí i 14 100 mAh v některých specifikacích) zajišťuje až 20 hodin přehrávání na jedno nabití. Nabíjení probíhá přes USB-C. Reproduktor navíc funguje jako powerbanka – můžete z něj nabíjet telefon nebo jiná zařízení, což se hodí na výletech nebo festivalech.

Certifikace IP67 znamená odolnost proti prachu i ponoření do vody až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Reproduktor tak bez obav vezmete k bazénu, na pláž nebo do sprchy. Hmotnost 1 kg a rozměry 9,7 × 22,3 × 9,4 cm dělají z Charge 5 WiFi dobře přenosné zařízení – i když na dlouhé túry existují lehčí alternativy.

Připojit můžete současně dva telefony nebo tablety přes Bluetooth a střídat se v přehrávání. Pro vytvoření stereo sestavy lze propojit dva reproduktory JBL Charge 5 WiFi – pozor ale na to, že Wi-Fi verze není kompatibilní s klasickým Charge 5 přes PartyBoost.

Co říkají uživatelé

Na Alze má JBL Charge 5 WiFi hodnocení 4,7 z 5 (38 hodnocení) a 92 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu zvuku, Wi-Fi funkce (zejména Chromecast a AirPlay), výdrž baterie a odolné provedení. Často se objevuje spokojenost s tím, že přes Wi-Fi hraje hudba výrazně kvalitněji než přes Bluetooth.

Kritické hlasy se týkají především faktu, že reproduktor je mono, nikoli stereo – pro stereo efekt potřebujete dva kusy. Několik uživatelů zmiňuje občasné odpojování od Wi-Fi sítě (zhruba jednou za dva týdny je třeba znovu připojit v aplikaci). Důležité omezení: přes Wi-Fi lze streamovat pouze hudbu – zvuk z videí (YouTube) musíte přehrávat přes Bluetooth. A pozor: reproduktor se nepřipojí k Wi-Fi sítím bez hesla (hotspot).

Jeden zkušený uživatel s JBL Charge 3 a PartyBox 710 byl zklamaný charakterem basů – popisuje je jako „uměle produkované“ a ne tak přirozené jako u starších modelů. Záleží tedy na osobních preferencích a typu hudby, kterou posloucháte.

Kdy to nedává smysl

Pokud plánujete reproduktor používat primárně venku bez Wi-Fi, Wi-Fi funkce nevyužijete a klasický JBL Charge 5 (bez WiFi) vám postačí za nižší cenu. Podobně pokud očekáváte stereo zvuk z jednoho reproduktoru – Charge 5 WiFi je mono, pro stereo potřebujete dva kusy.

Wi-Fi verze také není kompatibilní s běžným Charge 5 přes PartyBoost – pokud už jeden Charge 5 máte a chcete je propojit, musíte koupit další WiFi verzi. A pokud chcete přehrávat zvuk z YouTube videí přes Wi-Fi, budete zklamaní – funguje to pouze přes Bluetooth. Pro čistě hudební streamování (Spotify, Apple Music, YouTube Music) to ale problém není.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

JBL Charge 5 WiFi je volba pro ty, kteří chtějí kvalitní přenosný reproduktor s výhodami Wi-Fi streamování. Za 3 816 Kč získáváte zařízení s AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, 20hodinovou výdrží a odolností IP67. Oproti uvedovací ceně ušetříte téměř 2 700 Kč. Pokud používáte streamovací služby a chcete při poslechu normálně používat telefon, Wi-Fi verze dává smysl. Pokud reproduktor využijete hlavně venku bez Wi-Fi, vystačí vám levnější Bluetooth varianta.

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

