Bezdrátový reproduktor LAMAX stojí teď jen osm stovek! Má kvalitní zvuk, IP67 i efektní RGB podsvícení

Jakub Kárník
14.5.2026 12:00
Bluetooth reproduktorů do tisícikoruny je na trhu desítky, ale jen málokterý se dokáže pochlubit přes 10 000 prodanými kusy a téměř 300 hodnoceními. LAMAX Sounder2 Play s kódem ALZADNY20 spadl na 799 Kč, což je v této kategorii reálná cenovka, za kterou nemá smysl moc přemýšlet.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte levný přenosný reproduktor na zahradu, k vodě nebo do kufru auta na výlety.
⚠️ Zvažte, pokud chcete reproduktor primárně na vážný poslech hudby v obýváku – v tomhle si nedělejte velké iluze.
💡 Za 799 Kč je to slušná kombinace voděodolnosti IP67, propojení dvou reproduktorů přes TWS a podsvícení do rytmu.

Co dostanete za 799 Kč

Sounder2 Play je válcovitý reproduktor s hmotností 520 gramů, který se vejde do batohu nebo k tobě do kufru. Výkon 24 W v této velikosti pokryje terasu, malou zahradu nebo poslech u řeky. Krytí IP67 znamená ochranu proti prachu i ponoření do vody, takže s ním v klidu k bazénu nebo na pláž. Připojení řeší Bluetooth 5.3 s dosahem 18 metrů, AUX kabel a microSD karta – druhá možnost se hodí, pokud chcete pustit hudbu z lokálního úložiště.

Praktickým bonusem je funkce BeatShare pro spárování dvou reproduktorů do stereo páru – pokud někdy budete chtít rozšířit zvuk, stačí dokoupit druhý kus. Estetickou nadstavbou je RGB podsvícení reagující na hudbu v pěti režimech, které ocení hlavně mladší publikum. Pro hovory přes telefon je k dispozici vestavěný mikrofon.

Co stojí za zmínku

Z 262 hodnocení na Alze se opakují dvě realistické výhrady. Za prvé – výdrž baterie 24 hodin je marketingové číslo z laboratoře. Při vyšší hlasitosti a se zapnutým podsvícením reálně počítejte spíš s 10 až 13 hodinami, což jeden z uživatelů přesně potvrzuje. Pro celodenní poslech to ale stejně dostačuje.

Druhá výhrada se týká podsvícení, které se po každém zapnutí spustí automaticky a vypnout ho vyžaduje opakované stisknutí tlačítka (uživatelé hlásí až pět stisků). Reproduktor si nepamatuje preferenci, takže každé ráno opakujete stejnou choreografii. Pokud podsvícení nevyužijete, je to otravné. Zvukově reproduktor odpovídá své cenové kategorii – pro mluvené slovo, podcasty a méně náročnou hudbu venku stačí. Pro audiofily, kteří doma poslouchají na poctivých reprosoustavách, to bude zklamání – ale ti si pravděpodobně reprák pod tisícovku nekupují.

Verdikt

LAMAX Sounder2 Play za 799 Kč dává smysl jako přenosný reproduktor pro venkovní použití – do parku, na chatu, k bazénu, na grilování. Reklamovanost je nízkých 0,45 % a 92 % zákazníků produkt doporučuje, takže spolehlivosti se bát nemusíte.

Kupujete přenosné reproduktory podle ceny, nebo se vyplatí připlatit za známější značku?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

