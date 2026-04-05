TOPlist

IKEA má nový repráček za 129 Kč! Tuhle funkci byste od něj spíše nečekali

  • IKEA v Česku začala prodávat miniaturní Bluetooth reproduktor KALLSUP za pouhých 129 Kč
  • Reproduktor ve tvaru krychle je k dispozici v bílé, růžové a neonově zelené barvě
  • Baterie vydrží 9 hodin přehrávání a několik reproduktorů lze mezi sebou propojit

Sdílejte:
Adam Kurfürst
5.4.2026 10:00
Ikona komentáře 0
IKEA KALLSUP ruzova oficialni

Švédský nábytkářský gigant IKEA rozšířil svou nabídku domácí elektroniky o pozoruhodně levný Bluetooth reproduktor. Novinka s názvem KALLSUP se v katalogu prodejce objevila s cenovkou 129 Kč, což z ní dělá jeden z nejdostupnějších bezdrátových reproduktorů na trhu. Designér Ola Wihlborg vsadil na minimalistický krychlový tvar a živé barvy, které mají reproduktor proměnit v dekorativní prvek interiéru.

Malý rozměr, překvapivý zvuk

KALLSUP patří do série VAPPEBY a jeho hlavní předností je kompaktnost. Navzdory miniaturním rozměrům má podle IKEA nabídnout bohatý a plný zvuk.

IKEA KALLSUP zelena ruzova

Osobně mi ale nejzajímavější přijde možnost propojení více reproduktorů KALLSUP dohromady, což umožňuje vytvoření jednoduchého multi-room systému. Vzdálenost mezi hlavním a ostatními reproduktory může být až 10 metrů. Těžko byste hledali jiný repráček za stovku, který by vám tohle dovolil.

Bezdrátové spojení s telefonem, tabletem či počítačem zajišťuje pochopitelně Bluetooth s dosahem minimálně 10 metrů v otevřeném prostoru. Vestavěná dobíjecí baterie poskytne 9 hodin přehrávání při 50% hlasitosti, což by mělo pokrýt běžný den používání. Nabíjení probíhá přes USB-C, ovšem kabel ani napájecí adaptér nejsou součástí balení.

Tři barevné varianty

Reproduktor je k dispozici ve třech barevných provedeních: klasické bílé, výrazné růžové a neonově zelené (IKEA ji označuje jako žlutozelenou). Pouzdro je vyrobeno z ABS plastu a údržba spočívá v jednoduchém otření vlhkým hadříkem. Výrobek nese označení CE.

IKEA GRILLPLATS na stole s logem ai ilustrace
Za 129 Kč získáte základní reproduktor bez výrazných ambicí na audiofily, ale s dostatečnou výbavou pro běžný poslech hudby nebo podcastů po bytě. Propojitelnost více kusů dává smysl především v kontextu ceny – za pár stovek si můžete vytvořit jednoduchou sestavu pro více místností.

Pořídili byste si reproduktor od IKEA?

Zdroj: IKEA

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

IKEA chytré osvětlení

