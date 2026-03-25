Nejlepší Bluetooth reproduktor pod 800 Kč? Tenhle stál loni dvojnásobek, je voděodolný a má super hodnocení Hlavní stránka Zprávičky Niceboy Polaris je Bluetooth reproduktor s výkonem 30 W, voděodolností IPX7, FM rádiem a výdrží až 20 hodin S kódem AUDIOVIDEOTYDNY25 stojí 787 Kč místo původních 1 499 Kč (sleva 712 Kč, tedy 47 %) Jde o nejlepší cenu na českém trhu – na Alze má hodnocení 4,7 z 5 a 93 % zákazníků ho doporučuje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Je libo reproduktor s 30W výkonem a voděodolností za cenu pod 800 korun? Niceboy Polaris nyní seženete za 787 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY25, což je nejnižší cena od uvedení na trh v dubnu loňského roku. Tehdy se prodával za 1 499 Kč. Alza má momentálně nejlepší nabídku na českém trhu, podle cenového srovnávače Heureka činí druhá nejnižší cena 1 049 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte kompaktní reproduktor na výlety, k bazénu nebo do koupelny s dlouhou výdrží a slušným výkonem.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte hutné basy srovnatelné s většími party reproduktory – na svou velikost hraje dobře, ale zázraky nečekejte.💡 Za 787 Kč dostáváte voděodolnost IPX7, FM rádio, True Wireless Stereo a 20 hodin výdrže – v této cenové kategorii výjimečná kombinace. OBJEDNAT REPRODUKTOR Proč je tento reproduktor zajímavý Niceboy Polaris cílí na uživatele, kteří chtějí kompaktní a odolný reproduktor na výlety, k vodě nebo do domácnosti. Za cenu pod 800 Kč dostanete výkon 30 W, dvoupásmový systém s oddělenými měniči pro nízké a vysoké frekvence, voděodolnost IPX7 (zvládne i ponoření do vody) a výdrž až 20 hodin. K tomu FM rádio, mikrofon pro handsfree hovory a možnost propojit dva reproduktory přes True Wireless Stereo. Niceboy je česká značka, takže případný servis nebo reklamace řešíte lokálně. Reklamovanost na Alze činí pouhých 0,48 %, což je na audio produkt v této cenové kategorii výborné číslo. Prodalo se přes 2 000 kusů. Klíčové parametry v praxi Reproduktor pracuje ve frekvenčním rozsahu 80–20 000 Hz s citlivostí 84 dB. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s podporou kodeku SBC. Uživatelé v recenzích chválí, že Bluetooth signál funguje spolehlivě i přes zeď pokoje bez přerušování. Kromě Bluetooth můžete přehrávat hudbu z USB flash disku, microSD karty (až 32 GB) nebo přes AUX kabel s 3,5mm jackem. Voděodolnost IPX7 znamená, že reproduktor zvládne i intenzivnější kontakt s vodou – můžete ho bez obav používat u bazénu, ve sprše nebo na pláži. Nabíjení probíhá přes USB-C, což je dnes standard. Reproduktor váží pouhých 500 g a má rozměry 19,2 × 6,7 × 7,2 cm – snadno se vejde do batohu. KOUPIT ZA 787 KČ S KÓDEM Praktická stránka: ovládání, rádio, výdrž Ovládací tlačítka jsou umístěna přímo na těle reproduktoru. Několik uživatelů v recenzích zmiňuje, že tlačítka jsou tužší a hůře se s nimi manipuluje. FM rádio funguje, ale ovládání stanic je podle recenzí nepřehledné – stanice nelze snadno odstranit ani uspořádat. Pokud rádio používáte jen občas, není to problém, ale pro denní poslech rozhlasu to může být frustrující. Výdrž 20 hodin při běžném poslechu je realistická – uživatelé hlásí, že při cca 6 hodinách hudby spotřebují přibližně 30 % baterie. Reproduktor se po 20 minutách nečinnosti automaticky vypne, což šetří energii. LED podsvícení lze nastavit v různých barvách nebo zcela vypnout. Co říkají uživatelé Na Alze má Niceboy Polaris hodnocení 4,7 z 5 (58 hodnocení) a 93 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, čistý a zřetelný zvuk, skvělou výdrž baterie a fakt, že reproduktor funguje spolehlivě i v koupelně díky IPX7. Několik recenzí zmiňuje, že „na tak malý repráček je zvuk skvělý“ a „bez chrčení nebo praskání“. Kritické hlasy se objevují především u hlasitosti, která se nenastavuje plynule – mezi kroky jsou velké skoky, takže reproduktor buď hraje potichu, nebo příliš hlasitě. Někteří uživatelé by uvítali hutnější basy, ale na reproduktor této velikosti je to očekávatelný kompromis. Jeden recenzent upozorňuje na znatelné zpoždění při AUX připojení – pokud potřebujete reproduktor připojit kabelem bez latence, hledejte jinde. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte reproduktor na velké párty nebo do stodoly, Niceboy Polaris nebude stačit – na to je příliš kompaktní. Stejně tak pokud očekáváte poctivé hluboké basy jako u větších party reproduktorů. Pro profesionální ozvučení nebo náročný poslech v obýváku zvažte spíše vyšší cenovou kategorii. A pokud potřebujete připojení přes AUX bez zpoždění (například k televizi), tento model není ideální volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 787 Kč dostáváte Bluetooth reproduktor s 30W výkonem, voděodolností IPX7, FM rádiem, True Wireless Stereo a výdrží 20 hodin. Pokud hledáte kompaktního a odolného parťáka na výlety, k bazénu, do koupelny nebo na menší domácí párty, Niceboy Polaris je v této cenové hladině těžko překonatelný. Od uvedení na trh v dubnu 2025 jde o nejlepší cenu – a kód AUDIOVIDEOTYDNY25 platí jen omezeně. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 