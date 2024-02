Trh se skládacími telefony se neustále rozšiřuje

Na svém prvním véčku pracují Sony, Xiaomi i Honor

Poslední zmíněný výrobce má model Magic Flip uvést už na jaře

Společnost Honor se už delší dobu řadí mezi významné výrobce skládacích telefonů. Jeho produkty, obvykle se pyšnící konstrukcí zpracovanou s ohledem na mimořádnou lehkost a tenkost, jsou populární především v domovské Číně, ale i na tuzemský trh už se několik jeho foldablů podívalo (naposledy se k nám vydal model Magic V2). Stejně jako například Xiaomi nebo Sony se už i Honor delší dobu věnuje také prvnímu véčku, o němž nyní máme další podrobnosti.

Detaily o telefonu Honor Magic Flip, jak by se clamshell novinka teoreticky mohla jmenovat, se objevily na čínské mikroblogovací platformě Weibo. Leaker zveřejnil účelně rozmazaný obrázek, z něhož je patrné, že první véčko od Honoru dostane dva relativně velké kruhové ostrůvky. V tom horním pravděpodobně nalezneme fotoaparáty, zatímco spodní by mohl představovat externí displej. Jak přesně to ale má výrobce vymyšlené, se teprve dozvíme.

Uniklý snímek Honor Magic Flip

Specifikace prozatím zůstávají víceméně neprozrazeny. Dle dřívějšího příspěvku leakera Digital Chat Station můžeme počítat s vysoce výkonným čipsetem od Qualcommu a docela velkou 4 500mAh baterií. Údajně se můžeme těšit také na fotoaparát s proměnlivou clonou nebo podporu satelitní komunikace.

Předpokládá se, že Honor Magic Flip dorazí v březnu letošního roku do Číny spolu s vlajkovkou Magic 6 Pro+ a Magic 6 RSR Porsche Design. Kdy a zda vůbec se dočkáme globálního uvedení, je zatím nejasné.

Jaké véčko se vám momentálně líbí nejvíc?

Zdroj: Weibo (1, 2), TheTechOutlook