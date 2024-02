Dorazí skládací XPERIA? Sony začíná lákat na nový telefon

O společnosti Sony a mobilních telefonech XPERIA většinou celý rok téměř nevíme, vychází o nich minimum článků, neprobíhají žádné větší marketingové kampaně. Výrobce má navíc velmi úzké portfolio, vždyť i Apple za rok představí více telefonů než Sony.

Budoucnost telefonů Sony by ale měla být výrazně lepší než současnost. Výrobce se pravděpodobně v budoucnosti zbaví označení XPERIA, současně ale na trh vrhne zcela nové mobilní telefony, které překonají své předchůdce a získají si srdce zákazníků. Alespoň tak to výrobce pravděpodobně plánuje…

Calling all Xperia lovers! We're proud to look back on 15 years of Xperia product selections. Comment below if you can remember the devices! Thank you for your continuous support of Xperia ☺#Sony #Xperia #SonyXperia #XperiaHistory #15Years pic.twitter.com/NuQIyZiJ1J

— Sony | Xperia (@sonyxperia) February 4, 2024