Telefony Sony XPERIA skončí! Co se stane v roce 2025?

Telefony Sony Ericsson XPERIA a Sony XPERIA mě provázely spoustu let, vlastně neexistoval model, který bych doma kratší nebo delší dobu neměl. Ale o pár let později se výrobce vydal ne úplně správnou cestou, prodeje se výrazně propadly a zákazníci začali preferovat jiné značky.

Ani v současnosti to s telefony Sony XPERIA není jednoduché. Jejich cena je vysoká, podpora na dnešní dobu velmi slabá, design až příliš specifický. Vlajkové modely navíc pravidelně trpí na přehřívání. Co bude následovat? Od roku 2025 už žádné telefony XPERIA na trh nemají dorazit!

Ale nemusíte se bát, Sony bude s mobilními telefony pokračovat. Pravděpodobně ale přijde s úplně novou sérií a bude se snažit na nepříliš úspěšnou historii zapomenout. Spekuluje se, že Sony by mělo být prvním velkým výrobcem, který umístí přední fotoaparát přímo do displeje a jeho telefony se zbaví nepopulárních průstřelů respektive výřezů.

Pokud by to Sony zvládlo, pak by to za mě skutečně byl ideální okamžik pro uzavření historie a začátek něčeho nového. Za mě je potenciál Sony obrovský, podívejme se na herní divizi, podívejme se na divizi fotoaparátů a dalo by se dlouho pokračovat. Vlastně je „zázrak“, jak je Sony se svými zdroji neúspěšné na poli mobilních telefonů. Ale už příští rok by mohla začít nová éra…

Telefony Sony XPERIA skončí. Je to šance začít znovu…

Z mého pohledu je XPERIA zavedená značka, v posledních letech ale její vnímání není právě pozitivní a vlastně se příliš nedivím, že Sony se chce se svými telefony posunout dál. Svým způsobem je to potvrzení skutečnosti, že nastavený směr zkrátka nebyl správný.

Xperia 5 V | Official Unboxing Video​

Výrobce sice na telefonech Sony dokázal nějaké peníze vydělat, jinak ale značka dlouhé roky stojí naprosto mimo zájem zákazníků. Slabá podpora je jedním z důvodů, výrobce už sice na Android 14 stihl posunout všechny plánované telefony, ale jak k tomu přijde například XPERIA 1 III, která stála přes 30 tisíc korun! S takovou podporou Sony neuspěje ani v roce 2024, ani v roce 2025, změn musí proběhnout více.

Pokud chce výrobce s novými mobilními telefony uspět, pak start úplně nových modelů dává smysl. Pokud by se navíc potvrdily předpoklady a Sony v některých ohledech dokázalo porazit konkurenci, pak to může znamenat pozvolný návrat telefonů Sony na výsluní (kde se Sony nikdy nenacházelo).

Jaké jsou vaše zkušenosti s telefony Sony XPERIA?

