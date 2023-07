Čínská společnost Honor ve své domovině před pár hodinami oficiálně představila nový ohebný mobil Magic V2. Druhá generace horizontálně skládacího mobilu se chlubí mimo jiné tím, že jde o vůbec nejtenčí flexibilní telefon na trhu. Předtím toto prvenství držel Huawei Mate X3. Ve složeném stavu má nový Honor údajně 9,9 milimetru, v rozloženém pak 4,7 milimetru (bez započítání panelu s fotoaparáty). Novinka ale zaujme i řadou dalších specifikací. Třeba podporou stylusu.

Honor tvrdí, že jeho titanový kryt pantů je o 150 % pevnější a o 27 % užší než kryt pantů u staršího modelu Magic V. Mechanický systém je údajně dimenzován na 400 000 přeložení. Pant je typu free-stop, takže je možné jej používat v částečně sklopených polohách pro přehrávání videa či fotografování bez držení.

Pojďme k tomu nejpodstatnějšímu. Honor Magic V2 má 7,92palcový skládací OLED displej s rozlišením 2 344 x 2 156 pixelů (poměr stran 10:9), 120Hz LTPO frekvencí a špičkovým jasem 1 600 nitů. Vnější obrazovkou je 6,43palcový 120Hz LTPO displej (poměr stran 20:9, maximální jas 2 500 nitů). Skládací i vnější obrazovka podporují stylus, přičemž Honor uvádí méně než milisekundovou dobu odezvy, vstupní zpoždění 0,42 ms a algoritmus predikce tahu.

The ultra-thin Honor Magic V2 Extreme Edition Unboxing & First Impression ASMR

O “pohon” se starají přetaktovaný procesor Snapdragon 8 Gen2 (se stejnými parametry jako má verze pro telefony Samsung Galaxy) a 16 GB RAM. Úložiště jsou k dispozici v kapacitách 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Baterie má kapacitu 5 000mAh a k dispozici je 66W kabelové nabíjení. Ti, kteří doufali, že Honor konečně přinese do svých skládacích zařízení bezdrátové nabíjení, budou zklamáni, protože společnost tuto funkci vynechala právě kvůli důrazu na tenký design.

Z hlediska fotografování nabídne Honor Magic V2 systém trojitého zadního fotoaparátu. Jde o 50Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 20Mpx teleobjektiv s 2,5x optickým zoomem. Jinak na obou displejích najdete 16Mpx fotoaparát pro selfie a videohovory.

Testujeme Honor 90, co vás na stylové novince zajímá? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nový skládací Honor se zatím prodává jen v Číně a cena jednotlivých variant je následující: 8 999 yuanů (cca 27 000 Kč v běžném přepočtu) za verzi 16/256 GB, 9 999 yuanů (cca 30 000 Kč) za verzi 16/512 GB a 11 999 yuanů (cca 36 000 Kč) za nejluxusnější verzi se 16 GB RAM a úložištěm o velikosti 1 TB. O generaci starší Honor Magic V to mimo Čínu nedotáhl (to se povedlo jen variantě Magic Vs). Uvidíme, jestli to u nástupce bude jinak.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Které skládací mobily se vám zatím líbí nejvíc?

Zdroj: aauthority, GSMA