Řada Honor 80 uvedena. Přibrala i skládačku Magic Vs

Čínská společnost Honor před několika hodinami oficiálně představila domácímu trhu telefony ze série Honor 80 a také flexibilní mobil Magic Vs. Nová skládačka zaujme jak svým designem, tak i velmi slušnou výbavou. Telefony Honor 80 pak mají zaujmout hlavně nadšence do focení a natáčení.

Honor Magic Vs

Android 12 / Magic UI 7

rozměry 160.3 x 141.5 x 6.1 mm rozložený a 160.3 x 72.6 x 12.9 mm složený a hmotnost 261 g

rozložený a 160.3 x 72.6 x složený a hmotnost 261 g hlavní displej 7,9″, 90Hz , HDR10+, 800 nitů a rozlišení 1 984 x 2 272 pixelů (382 PPI)

, HDR10+, 800 nitů a rozlišení 1 984 x 2 272 pixelů (382 PPI) vnější displej 6,45″, 120Hz , HDR10+, 1 200 nitů a rozlišení 1 080 x 2 560 pixelů (431 PPI)

, HDR10+, 1 200 nitů a rozlišení 1 080 x 2 560 pixelů (431 PPI) procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

paměťové kombinace 8/256, 12/256 a 12/512 GB

5 000mAh baterie s podporou 66W nabíjení

fotoaparáty 54MPx hlavní, 8MPx telefoto (3x optický zoom, OIS), 50MPx ultraširoký a 16MPx přední

stereo reproduktory, čtečka na boku, NFC, Bluetooth 5.2 s aptX HD

Se svou tloušťkou ve složeném i rozloženém stavu jde zatím o nejtenčí skládací mobil. Ohebný displej by měl zvládnout více než 400 tisíc otevření a zavření, což odpovídá více než stovce těchto úkonů denně po dobu deseti let. Oba displeje se také chlubí frekvencí 1 920 Hz v rámci PWM dimmingu. Nejlevnější varianta telefonu Honor Magic Vs se v Číně začne prodávat za cenu 7 499 yuanů, tedy asi 24 700 Kč.

Honor 80 a Honor 80 Pro