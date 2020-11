Tato Huawei a Honor zařízení by měla mít přístup k novému HarmonyOS

Jak už pravděpodobně víte, chystá se poměrně velký okamžik, který by mohl změnit nejen směřování firmy Huawei na poli mobilních telefonů, ale také zamávat pozicemi systémů Android a iOS. Čínská firma se pilně chystá na vydání vlastního operačního systému HarmonyOS (HongMengOS v Číně) ve verzi 2.0 i pro mobily, čímž by se chtěla stát nezávislou. A dost možná také konkurencí na celosvětovém trhu, nicméně to zatím potvrzeno nebylo. Po televizích nebo hodinkách přijdou chytré telefony na řadu v následujících týdnech a měsících. Ještě 18. prosince bude vydána vývojářská betaverze. A které mobily by měly být součástí zpětné kompatibility? HarmonyOS by měly podle dřívějších informací “rozjet” i všechny starší Huawei a Honor telefony, které disponují nebo budou disponovat nadstavbou EMUI 11. V kombinaci s říjnovým spojováním určitých procesorů s tímto systémem vznikl následující seznam…

Starší Huawei a Honor telefony s pravděpodobnou podporou HarmonyOS

Huawei Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+, 40 Pro RS Mate X, Xs P40, P40 Pro, P40 Pro+ Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro RS Nova 8, 8 Pro (nadcházející) Nova 7, 7 SE, 7 Pro P30, P30 Pro Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS Nova 6, 6 SE



Honor V40 (nadcházející) 30 Pro, 30 Pro+ V30, V30 Pro Play 4 Pro X10 30, 30S 20, 20 Pro 9X. 9X Pro



Zpětná kompatibilita by se měla týkat i těchto dalších zařízení

Hodinky Huawei Watch GT 2 Pro (v Číně předinstalováno) Huawei Watch GT 2e Huawei Watch GT 2

Tablety Huawei MatePad Pro Huawei MatePad Pro 5G Honor Tablet V6



