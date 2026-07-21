Google propojil Režim AI s aplikacemi. Nakoupit na grilovačku tak jde přímo z Vyhledávače

  • Google propojuje Režim AI ve Vyhledávači s aplikacemi třetích stran
  • Jako první se připojily Instacart, Canva a YouTube Music
  • Novinka se rozjíždí ve Spojených státech a v angličtině, Česko na ni zatím nedosáhne

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.7.2026 10:00
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google search ai mode propojeni s aplikacemi
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Vyhledávač Google už dávno neodpovídá jen seznamem odkazů. Teď jde firma o krok dál a nechá Režim AI sáhnout přímo do aplikací, které používáte – místo rady „takhle na to“ vám rovnou naplní nákupní košík, připraví návrh plakátu nebo uloží playlist. Zatím ovšem jen za oceánem.

Co Režim AI s propojenými aplikacemi zvládne?

Nejnázornější je nakupování. Když si vyžádáte nákupní seznam na sobotní grilovačku, Vyhledávač vám nabídne ingredience a přes propojený Instacart je rovnou přesype do košíku v aplikaci. Objednávku pak dokončíte tam, kde jste zvyklí – ušetříte hlavně ruční přepisování položek.

google ai mode napojeni na aplikace

Druhá ukázka míří na tvorbu. Zadání typu „vytvoř návrh letáku v Canvě, retro a v zemitých barvách“ podle Googlu vrátí rovnou sadu šablon, se kterými se dá dál pracovat. Cesta od nápadu k prvnímu návrhu se tím zkrátí na jediný dotaz.

Třetí novinkou je hudba. Požádáte o playlist na oslavu nebo o přehled trendů posledních deseti let a Režim AI složí seznam skladeb, vloží ho do odpovědi jako karty jednotlivých písniček a uloží do YouTube Music. Odtud ho pustíte nebo přidáte do knihovny.

Odkud Vyhledávač ví, co chystáte?

Umělou inteligenci Google do Vyhledávače teprve nepřidává – ta v něm dávno je. Nové je napojení na konkrétní služby. Na začátku roku dostal Režim AI přístup do Gmailu a Fotek Google, v posledních týdnech přibyl Disk a Kalendář Google. Tomuhle balíku firma říká Personal Intelligence.

logo googlu pod lupou vyhledavani ai ilustrace
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V praxi to znamená, že když máte grilovačku uloženou v kalendáři, Vyhledávač si z události odvodí termín i počet lidí a nákupní seznam podle toho postaví, aniž byste to psali do dotazu. Jak přesně si Google s partnerskými aplikacemi data předává, ale v oznámení nikdo nerozvedl.

Kdy se propojení aplikací dostane do Česka?

Samotný Režim AI v Česku funguje od loňského října a rozumí i češtině. Propojování aplikací je ale jiná kapitola: rozjíždí se jen ve Spojených státech a pouze v angličtině, s tím že termín pro další trhy nepadl.

Zapnout se musí ručně ve správě propojených aplikací na webu myactivity.google.com, kde ke službě přihlásíte svůj účet. Google zároveň dodává, že jedná s dalšími partnery.

Chtěli byste, aby vám Vyhledávač Google rovnou plnil nákupní košík?

Zdroje: Google, 9to5Google, TechCrunch

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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