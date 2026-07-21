Google propojil Režim AI s aplikacemi. Nakoupit na grilovačku tak jde přímo z Vyhledávače Hlavní stránka Zprávičky Google propojuje Režim AI ve Vyhledávači s aplikacemi třetích stran Jako první se připojily Instacart, Canva a YouTube Music Novinka se rozjíždí ve Spojených státech a v angličtině, Česko na ni zatím nedosáhne Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vyhledávač Google už dávno neodpovídá jen seznamem odkazů. Teď jde firma o krok dál a nechá Režim AI sáhnout přímo do aplikací, které používáte – místo rady „takhle na to“ vám rovnou naplní nákupní košík, připraví návrh plakátu nebo uloží playlist. Zatím ovšem jen za oceánem. Co Režim AI s propojenými aplikacemi zvládne? Nejnázornější je nakupování. Když si vyžádáte nákupní seznam na sobotní grilovačku, Vyhledávač vám nabídne ingredience a přes propojený Instacart je rovnou přesype do košíku v aplikaci. Objednávku pak dokončíte tam, kde jste zvyklí – ušetříte hlavně ruční přepisování položek. Druhá ukázka míří na tvorbu. Zadání typu „vytvoř návrh letáku v Canvě, retro a v zemitých barvách“ podle Googlu vrátí rovnou sadu šablon, se kterými se dá dál pracovat. Cesta od nápadu k prvnímu návrhu se tím zkrátí na jediný dotaz. Třetí novinkou je hudba. Požádáte o playlist na oslavu nebo o přehled trendů posledních deseti let a Režim AI složí seznam skladeb, vloží ho do odpovědi jako karty jednotlivých písniček a uloží do YouTube Music. Odtud ho pustíte nebo přidáte do knihovny. Odkud Vyhledávač ví, co chystáte? Umělou inteligenci Google do Vyhledávače teprve nepřidává – ta v něm dávno je. Nové je napojení na konkrétní služby. Na začátku roku dostal Režim AI přístup do Gmailu a Fotek Google, v posledních týdnech přibyl Disk a Kalendář Google. Tomuhle balíku firma říká Personal Intelligence. Vyhledávací agenti od Googlu pohlídají web za vás. Dostali je předplatitelé AI Ultra, už i v Česku Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky V praxi to znamená, že když máte grilovačku uloženou v kalendáři, Vyhledávač si z události odvodí termín i počet lidí a nákupní seznam podle toho postaví, aniž byste to psali do dotazu. Jak přesně si Google s partnerskými aplikacemi data předává, ale v oznámení nikdo nerozvedl. Kdy se propojení aplikací dostane do Česka? Samotný Režim AI v Česku funguje od loňského října a rozumí i češtině. Propojování aplikací je ale jiná kapitola: rozjíždí se jen ve Spojených státech a pouze v angličtině, s tím že termín pro další trhy nepadl. Zapnout se musí ručně ve správě propojených aplikací na webu myactivity.google.com, kde ke službě přihlásíte svůj účet. Google zároveň dodává, že jedná s dalšími partnery. Chtěli byste, aby vám Vyhledávač Google rovnou plnil nákupní košík? Zdroje: Google, 9to5Google, TechCrunch Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Mode Aplikace Canva Gemini Umělá inteligence Vyhledávač Google YouTube Music Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025