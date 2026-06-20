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Vyhledávací agenti od Googlu pohlídají web za vás. Dostali je předplatitelé AI Ultra, už i v Česku

  • Vyhledávací agenti v režimu AI ve Vyhledávání Google pracují na pozadí nonstop a sami vám dají vědět, jakmile se k vašemu tématu objeví něco nového
  • Funkci dostali všichni předplatitelé Google AI Ultra ve všech jazycích a zemích, kde režim AI funguje – tedy i v Česku
  • Zatím jde o úplně první vlnu uživatelů; na levnější tarif AI Pro se agenti rozšíří v průběhu léta

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 20:00
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logo googlu pod lupou vyhledavani ai ilustrace

Google postupně překlápí své Vyhledávání z místa, kam si chodíte pro odpovědi, na nástroj, který pracuje za vás i ve chvílích, kdy zrovna nic aktivně nehledáte. Přesně to dělají noví vyhledávací agenti: zadáte jim téma a oni pak nepřetržitě sledují web a ozvou se vám sami v okamžiku, kdy se objeví něco nového. Už nyní jsou hromadně k dispozici pro předplatitele tarifu AI Ultra, a to i v Česku.

Co vyhledávací agenti vlastně dělají?

V praxi to funguje jednoduše. V Režimu AI (anglicky AI Mode) napíšete něco ve stylu „informuj mě o…“ nebo „dej vědět, když…“ a tím agenta nasadíte. Od té chvíle agent pracuje čtyřiadvacet hodin denně na pozadí a prochází blogy, zpravodajské weby i příspěvky na sociálních sítích. Sahá ale i po čerstvých datech – sleduje třeba finanční kurzy, nabídky v e-shopech nebo sportovní výsledky.

Místo hromady odkazů vám pak agent pošle shrnutí toho podstatného, a rovnou s možností hned jednat. Google to ukazuje na dvou příkladech: hledáte byt s konkrétními parametry a dostanete echo pokaždé, když naskočí nový vyhovující inzerát; nebo si necháte hlídat oblíbeného sportovce a dozvíte se ihned, jakmile oznámí novou spolupráci či limitovanou edici.

Čím se liší od běžných upozornění?

Hlídací funkce nejsou u Googlu úplná novinka, agenti je ale posouvají v rychlosti. Asistent Gemini umí podobné naplánované akce, které se ozvou jednou denně, novější Gemini Spark obchází zadání zhruba každých patnáct minut. Vyhledávací agenti míří na okamžitou reakci – ideálně vás upozorní v tu chvíli, kdy se daná informace na webu objeví, ne až při příštím naplánovaném průchodu.

Už jsou i v Česku, pokud jste ochotní platit

Agenti jsou prozatím výsadou nejvyššího tarifu Google AI Ultra. Ten v Česku vyjde na 2 999,99 Kč měsíčně za verzi s 20TB úložištěm, varianta s 30 TB stojí 5 500 Kč. Kromě hlídacích agentů zahrnuje i nejpokročilejší modely Gemini, generování videa Veo a předplatné YouTube Premium.

logo google gemini na pozadi s penezi ai ilustrace
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Samotnou funkci Google představil na květnové konferenci I/O a teď ji postupně rozjíždí napříč trhy. Jak na síti X oznámil Robby Stein, viceprezident pro Vyhledávání, jde teprve o první skupinu uživatelů a rozšíření na levnější tarif AI Pro plánuje firma na léto. Že agenti běží ve „všech jazycích a zemích režimu AI“, je přitom dobrá zpráva i pro nás.

Nechali byste vyhledávací agenty hlídat web za vás?

Zdroje: Robby Stein/X, Google, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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