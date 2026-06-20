Vyhledávací agenti od Googlu pohlídají web za vás. Dostali je předplatitelé AI Ultra, už i v Česku Hlavní stránka Zprávičky Vyhledávací agenti v režimu AI ve Vyhledávání Google pracují na pozadí nonstop a sami vám dají vědět, jakmile se k vašemu tématu objeví něco nového Funkci dostali všichni předplatitelé Google AI Ultra ve všech jazycích a zemích, kde režim AI funguje – tedy i v Česku Zatím jde o úplně první vlnu uživatelů; na levnější tarif AI Pro se agenti rozšíří v průběhu léta Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Google postupně překlápí své Vyhledávání z místa, kam si chodíte pro odpovědi, na nástroj, který pracuje za vás i ve chvílích, kdy zrovna nic aktivně nehledáte. Přesně to dělají noví vyhledávací agenti: zadáte jim téma a oni pak nepřetržitě sledují web a ozvou se vám sami v okamžiku, kdy se objeví něco nového. Už nyní jsou hromadně k dispozici pro předplatitele tarifu AI Ultra, a to i v Česku. Co vyhledávací agenti vlastně dělají? V praxi to funguje jednoduše. V Režimu AI (anglicky AI Mode) napíšete něco ve stylu „informuj mě o…“ nebo „dej vědět, když…“ a tím agenta nasadíte. Od té chvíle agent pracuje čtyřiadvacet hodin denně na pozadí a prochází blogy, zpravodajské weby i příspěvky na sociálních sítích. Sahá ale i po čerstvých datech – sleduje třeba finanční kurzy, nabídky v e-shopech nebo sportovní výsledky. I’m personally excited about the era of Search agents. You’ll be able to create, customize, and manage multiple AI agents for tasks, right in Search.Starting with information agents this summer, you can ask Search to keep you updated on topics you care about. Your agent will… pic.twitter.com/NqEU7Dft5b— Robby Stein (@rmstein) May 19, 2026 Místo hromady odkazů vám pak agent pošle shrnutí toho podstatného, a rovnou s možností hned jednat. Google to ukazuje na dvou příkladech: hledáte byt s konkrétními parametry a dostanete echo pokaždé, když naskočí nový vyhovující inzerát; nebo si necháte hlídat oblíbeného sportovce a dozvíte se ihned, jakmile oznámí novou spolupráci či limitovanou edici. Čím se liší od běžných upozornění? Hlídací funkce nejsou u Googlu úplná novinka, agenti je ale posouvají v rychlosti. Asistent Gemini umí podobné naplánované akce, které se ozvou jednou denně, novější Gemini Spark obchází zadání zhruba každých patnáct minut. Vyhledávací agenti míří na okamžitou reakci – ideálně vás upozorní v tu chvíli, kdy se daná informace na webu objeví, ne až při příštím naplánovaném průchodu. Už jsou i v Česku, pokud jste ochotní platit Agenti jsou prozatím výsadou nejvyššího tarifu Google AI Ultra. Ten v Česku vyjde na 2 999,99 Kč měsíčně za verzi s 20TB úložištěm, varianta s 30 TB stojí 5 500 Kč. Kromě hlídacích agentů zahrnuje i nejpokročilejší modely Gemini, generování videa Veo a předplatné YouTube Premium. Google v Česku zlevnil předplatné AI Ultra. Zavedl i novou úroveň za 3 tisíce korun Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Samotnou funkci Google představil na květnové konferenci I/O a teď ji postupně rozjíždí napříč trhy. Jak na síti X oznámil Robby Stein, viceprezident pro Vyhledávání, jde teprve o první skupinu uživatelů a rozšíření na levnější tarif AI Pro plánuje firma na léto. Že agenti běží ve „všech jazycích a zemích režimu AI“, je přitom dobrá zpráva i pro nás. Nechali byste vyhledávací agenty hlídat web za vás? Zdroje: Robby Stein/X, Google, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI AI Mode Gemini Umělá inteligence Vyhledávání Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025