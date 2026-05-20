Google v Česku zlevnil předplatné AI Ultra. Zavedl i novou úroveň za 3 tisíce korun

  • Google zavedl novou vstupní úroveň předplatného AI Ultra za 2 999,99 Kč měsíčně
  • Tato varianta nabízí 5× vyšší limity Gemini oproti AI Pro a 20 TB cloudového úložiště
  • Původní nejvyšší tarif AI Ultra zlevnil z 6 890 Kč na 5 500 Kč měsíčně

Adam Kurfürst
20.5.2026 22:00
logo google gemini na pozadi s penezi ai ilustrace

Když Google loni v létě uvedl předplatné AI Ultra do Česka s cenou 6 890 Kč měsíčně, dalo se očekávat, že si jej dlouhodobě bude platit jen úzká skupina profesionálů. Nyní se však balíček celkově stává dostupnějším – Google přidal odlehčenou úroveň s výrazně nižší cenovkou a původní vrchol nabídky zlevnil.

Odlehčený balíček Ultra za 2 999 Kč

Hlavní novinkou je nová úroveň Google AI Ultra za 2 999,99 Kč měsíčně. Ta obsahuje vše, co AI Pro, a navíc 5× vyšší limity v aplikaci Gemini, přístup k pokročilému modelu Pro, funkci Deep Think, generování videa přes čerstvě uvedený model Omni Flash a samozřejmě i YouTube Premium. Cloudového úložiště nicméně dostanete „jen“ 20 TB, nikoliv 30 TB jako u dražší varianty.

google ai ultra nove ceny

Pro uživatele, kteří využívají umělou inteligenci od Googlu pravidelně a nestačí jim kapacity tarifu AI Pro, ale současně nehodlají každý měsíc vypláznout více než 5 tisíc korun za jedno on-line předplatné, jde konečně o zajímavý tarif. Ocenit by jej mohli třeba poloprofesionální kodéři.

V současné době je možné, že při pokusu o předplacení nový tarif ještě neuvidíte – Google jej zavádí postupně. Pokud se vám balíček za necelé tři tisíce zatím neukazuje, počkejte den dva a zkuste si jej objednat znovu.

Původní úroveň zlevnila pod 6 tisíc

Druhou změnou je zlevnění původního nejvyššího tarifu z 6 890 Kč na 5 500 Kč měsíčně. Tato varianta nadále nabízí 20× vyšší limity než AI Pro, plných 30 TB úložiště a nejvyšší úroveň přístupu k nástrojům jako Google Flow (25 000 kreditů měsíčně), NotebookLM nebo Antigravity. V přepočtu jde o úsporu zhruba 16 680 Kč ročně oproti původní ceně.

Levnější tarify AI Plus za 220 Kč a AI Pro za 549,99 Kč zůstávají v nabídce beze změny cen.

Stalo by se pro vás Google AI Ultra zajímavé i v nové ceně?

Zdroje: Google (1, 2)

