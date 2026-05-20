Google v Česku zlevnil předplatné AI Ultra. Zavedl i novou úroveň za 3 tisíce korun Hlavní stránka Zprávičky Google zavedl novou vstupní úroveň předplatného AI Ultra za 2 999,99 Kč měsíčně Tato varianta nabízí 5× vyšší limity Gemini oproti AI Pro a 20 TB cloudového úložiště Původní nejvyšší tarif AI Ultra zlevnil z 6 890 Kč na 5 500 Kč měsíčně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Když Google loni v létě uvedl předplatné AI Ultra do Česka s cenou 6 890 Kč měsíčně, dalo se očekávat, že si jej dlouhodobě bude platit jen úzká skupina profesionálů. Nyní se však balíček celkově stává dostupnějším – Google přidal odlehčenou úroveň s výrazně nižší cenovkou a původní vrchol nabídky zlevnil. Odlehčený balíček Ultra za 2 999 Kč Původní úroveň zlevnila pod 6 tisíc Odlehčený balíček Ultra za 2 999 Kč Hlavní novinkou je nová úroveň Google AI Ultra za 2 999,99 Kč měsíčně. Ta obsahuje vše, co AI Pro, a navíc 5× vyšší limity v aplikaci Gemini, přístup k pokročilému modelu Pro, funkci Deep Think, generování videa přes čerstvě uvedený model Omni Flash a samozřejmě i YouTube Premium. Cloudového úložiště nicméně dostanete „jen“ 20 TB, nikoliv 30 TB jako u dražší varianty. Pro uživatele, kteří využívají umělou inteligenci od Googlu pravidelně a nestačí jim kapacity tarifu AI Pro, ale současně nehodlají každý měsíc vypláznout více než 5 tisíc korun za jedno on-line předplatné, jde konečně o zajímavý tarif. Ocenit by jej mohli třeba poloprofesionální kodéři. V současné době je možné, že při pokusu o předplacení nový tarif ještě neuvidíte – Google jej zavádí postupně. Pokud se vám balíček za necelé tři tisíce zatím neukazuje, počkejte den dva a zkuste si jej objednat znovu. Původní úroveň zlevnila pod 6 tisíc Druhou změnou je zlevnění původního nejvyššího tarifu z 6 890 Kč na 5 500 Kč měsíčně. Tato varianta nadále nabízí 20× vyšší limity než AI Pro, plných 30 TB úložiště a nejvyšší úroveň přístupu k nástrojům jako Google Flow (25 000 kreditů měsíčně), NotebookLM nebo Antigravity. V přepočtu jde o úsporu zhruba 16 680 Kč ročně oproti původní ceně. Levnější tarify AI Plus za 220 Kč a AI Pro za 549,99 Kč zůstávají v nabídce beze změny cen. Stalo by se pro vás Google AI Ultra zajímavé i v nové ceně? Zdroje: Google (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google předplatné Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024