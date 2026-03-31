Quick Share dostane fantastickou novinku. Google šel pro inspiraci k iOS

Quick Share by mohl získat podporu pro sdílení souborů pouhým přiložením dvou telefonů k sobě Důkazy o funkci „Tap to Share" se objevují v kódu Androidu 17, One UI 9 i Google Play Services Novinka přichází v době, kdy Quick Share začíná podporovat přímé sdílení s iPhony přes AirDrop Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 12:00 Minulý týden jsme vás informovali o tom, že řada Samsung Galaxy S26 získala podporu pro sdílení souborů s iPhony prostřednictvím AirDropu. Využívá k tomu novou funkci Quick Sharu, kterou Google poprvé představil loni na podzim pro řadu Pixel 10 a která se postupně rozšiřuje na další zařízení. Nyní se ukazuje, že by Quick Share mohl dostat další vylepšení inspirované právě jablečnou konkurencí – tentokrát půjde o sdílení souborů pouhým přiložením dvou zařízení k sobě. Tap to Share: stačí telefony přiložit Kdy se dočkáme? Tap to Share: stačí telefony přiložit Server Android Authority objevil v uniklém buildu One UI 9 funkci označenou jako „Tap to Share" s popisem: „Stačí přiložit horní část telefonu k druhému zařízení a soubory se odešlou." Podobné reference na systémovou službu „TapToShare" se přitom nacházejí i v beta verzích Androidu 17 a v Google Play Services. Vše nasvědčuje tomu, že Samsung a Google na funkci spolupracují – podobně jako tomu bylo u integrace Quick Share s AirDropem. NFC by mělo sloužit jako spouštěč přenosu, zatímco samotný transfer dat zajistí Quick Share prostřednictvím Wi-Fi Direct. Díky tomu by měl být přenos výrazně rychlejší než u starších řešení založených čistě na Bluetooth. Kdy se dočkáme? Oficiální oznámení by mohlo přijít společně se stabilní verzí Androidu 17. Prvními zařízeními s podporou budou pravděpodobně telefony Samsung a Google Pixel, ostatní výrobci by měli následovat později. Ocenili byste možnost sdílet soubory pouhým přiložením telefonů? Zdroje: Android Authority, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi