Jak ušetřit peníze s rodinnými Google účty a mít i lepší přehled?

Patříte do rodiny, které nejsou cizí moderní technologie a ve které mají skoro všichni svůj vlastní Google účet? Pak pravděpodobně víte alespoň o základních výhodách, které poskytují integrované a propojené služby od tohoto amerického giganta. Díky jednomu účtu můžete psát e-maily, publikovat na YouTube, videochatovat, využívat cloudové úložiště pro dokumenty, automaticky zálohovat fotografie nebo efektivně využívat mapy. Ty to možnosti má každý přihlášený Google uživatel. Možná ale nevíte, že právě pro rodiny má Google speciální nástroje, aplikace a navíc také tarify, se kterými se dá ušetřit. Pojďme se podívat, co všechno je v tomto prostředí k dispozici.

Jaké zvláštní funkce má Google pro rodiny?

Než si ukážeme, jaké konkrétní služby a výhody toto prostředí poskytuje, projděme si základní pravidla jeho fungování. Zakladatel rodinné skupiny je automaticky jejím správcem. Ten má poté pravomoc mimo jiné přidat dalších pět členů, kteří musejí být ze stejné země. Členy Google rozlišuje jako běžné (děti) a rodiče, kteří logicky mají vyšší práva. Správce je také jediná osoba oprávněná k tomu, aby vytvářela účty pro děti mladší třinácti let. Má v rukou také otěže k platebním metodám a nastavení jednotlivých služeb. Nyní tedy ke konkrétním možnostem…

Kontrola dětských účtů přes Family Link

Toto je úplně nejzajímavější vychytávka, pokud je vaším záměrem kontrolovat digitální aktivitu u dětí. A to nejen v Google aplikacích, ale také v celém systému Android. Nástroj má pravomoc spravovat instalaci a přítomnost aplikací v mobilu, kontrolovat čas aktivně strávený s telefonem (takzvaný “screen time”) a také nastavovat pro konkrétní přístroj večerku.

Web Google Family Link

Pokud vás tato služba zajímá, určitě mrkněte na náš starší podrobný článek o Family Link. Za zmínku určitě stojí také nové filtry pro vyhledávání aplikací v Obchodě Play. Nejde o součást rodinného balíku, ale do těchto tipů to rozhodně patří. Skrze filtry mohou rodiče v databázi jednodušeji najít nástroje vhodné pro děti, dokonce ověřené pedagogy a psychology.

Společný premium účet na YouTube a YouTube Music

Videa bez reklam a čekání. Nepřerušované a souvislé přehrávaní skladeb, které jdou dokonce i stáhnout. Obojí s možností ponechat aplikaci běžet na pozadí. To jsou výhody prémiového účtu u YouTube a YouTube Music, které asi znáte. Ale věděli jste také, že v ceníku předplatného je také zvýhodněná cena pro rodiny?

Individuální vyjde na 179 korun měsíčně, rodinný (až pro 6 lidí) stojí 269 korun měsíčně. Podobnou nabídku pro rodiny má Google i u služby Hudba Play, ale ta už bude brzy pohřbena. Když už jsme u YouTube, tak bychom neměli opomenout, že existuje také dětská variace této videoplatformy.

Sdílení Kalendáře a Keep poznámek

Rodinný přehled o událostech, poznámkách a třeba i nákupních seznamech je v aplikacích Kalendář a Keep zaveden automaticky. Když na Googlu vytvoříte rodinu, je automaticky vytvořen kalendář s názvem Rodina. Všichni lidé ve skupině uvidí rodinný kalendář na jakémkoli zařízení, na kterém jsou přihlášeni. Kompletní přehled událostí nikdo cizí vidět nemůže, ale ostatním můžete běžně posílat pozvánky.

V případě Keepu je po založení digitální rodiny k dispozici sdílení s jejími členy prostřednictvím speciální funkce. Je poznat podle ikonky domečku se srdíčkem. U Kalendáře i Keepu samozřejmě existují možnosti sdílení a spolupráce i bez rodinných vazeb a účtů, ale takto je to ještě mnohem jednodušší.

Společná mediatéka v Obchodě Play

Nejen aplikace a hry, ale třeba i knihy a filmy. To všechno je možné nakoupit v Obchodě Play. A skrze sdílenou mediatéku je možné veškerý nakoupený obsah poskytnout i ostatním členům rodiny. I zde funguje rodičovská kontrola a ne každý film nebo aplikace se musí zobrazit všem. Platby přitom probíhají z jednoho místa.

Sdílení prostoru na Google One

Společně se založením Google účtu vzniká každému uživateli nárok na úložný prostor pro různé typy obsahu. Třeba na Disku, ve Fotkách nebo v Gmailu. Pokud chcete kapacitu navýšit případně mít zajištěnou i trochu lepší technickou podporu, sáhnete po Google One. I na tomto místě je možné využít rodinných výhod, tentokrát ale nejde o slevu. Ceny za úložiště jsou pevné, nicméně je tu možnost daný prostor sdílet s dalšími členy rodiny.

Co ještě Google pro rodiny chystá?

Zajímavým projektem je určitě Google Play Pass. Jde o předplatné, které vám otevře cestu ke stovkám aplikací, her a dalšímu obsahu, který je “očištěn” od reklamy nebo nutnosti cokoli dalšího doplácet. I v tomto prostředí má Google pro rodiny nachystané sdílení přístupu až pro šest lidí, nicméně Google Play Pass zatím není dostupný v ČR. Musíme si počkat.

Obdobně je na tom také videoherní streamovací platforma Google Stadia. V ní by se měla možnost sdílení zakoupených her v rodině objevit ještě letos. Oficiální dostupnost pro ČR je ale stále v nedohlednu.

