Sdílení zakoupených her v Google Stadia s rodinou? Prý ještě letos

Až se jednoho dne dostane oficiálně do ČR herní platforma Google Stadia, už bude možná obsahovat jednu významnou funkci. Zakoupené tituly v ní bude možné sdílet s ostatními členy rodiny či domácnosti. Od minulého podzimu, kdy byla služba oficiálně spuštěna, po této funkci uživatelé volají. Byla dokonce zmiňována i v kampani před spuštěním. V odpovědi na nedávný tweet firma potvrdila, že tato možnost přijde ještě letos. To mohou být reálně celé měsíce, ale i tak je to potěšující zpráva. Vývojářský tým na tom prý usilovně pracuje a až bude rodinný účet pro Google Stadia připravený, bude okamžitě spuštěn. Tato funkce by pak měla umožnit sdílet nakoupené tituly mezi členy rodiny. Pravděpodobně po nějakém předchozím určení vazeb Google účtů.

Hey Cory, thanks for your tweet. While we have no specific date to share — we plan to enable Family Sharing this year and are working diligently to get this feature out to everybody as quickly as we can. Stay tuned on our social media channels for news and announcements!

— Stadia (@GoogleStadia) April 16, 2020