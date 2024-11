Další díl seriálu o aplikacích z Google Play zdarma

Dnešní aplikace pomohou s VPN, spojováním fotek nebo hesly



Další díl seriálu o aplikacích a hrách z Google Play, které jsou na pár dní zdarma, je tady. Našli jsme pro vás zajímavou aplikaci pro “sešívání” fotografií, VPN servery nebo také aplikaci pro offline správu vašich hesel a přihlašovacích údajů. Nechybí ani sada fluorescentních ikon, která osvěží vzhled vašeho displeje. A nebo soubor her na procvičení angličtiny.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Tech VPN Pro / Protect Privacy

Tech VPN Pro / Protect Privacy Tech VPN

Existují různé mobilní aplikace, které vám pomohou připojovat se k internetu bezpečně a tak, aby vaše IP adresa zůstala neviděna. Jednou z nich je i Tech VPN Pro / Protect Privacy. Ačkoliv může posloužit velmi dobře, její nevýhodou je jen velmi omezený počet serverů. A také to, že i přes placenou verzi vás bude každou chvíli obtěžovat reklamami.

Tech VPN Pro / Protect Privacy obvykle stojí 2,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

Stitch Photos: Long Screenshot

Stitch Photos: Long Screenshot TAPUNIVERSE

Určitě už jste občas narazili na to, že byste rádi spojili dvě fotky do jedné. Existují sice různé grafické programy, ale mnoho z nich je placených. Aplikace Stitch Photos: Long Screenshot vám poslouží stejně dobře, je intuitivní, jednoduchá a můžete pospojovat různý počet fotek. A to jak screenshotů, tak i těch vyfocených nebo přijatých přes různé chatovací aplikace.

Stitch Photos: Long Screenshot běžně stojí 2,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Fluorescent – Icon Pack

Fluorescent - Icon Pack Atanu Sanyal

Nebaví vás tuctové a nudné ikony aplikací? Tak si je změňte. Existují různé sady ikon a nyní můžete zadarmo mít Fluorescent – Icon Pack. Tento balíček obsahuje přes 2 800 různorodých ikon a také 15 HD+ tapet. Zaujmou čtvercovým tvarem, černým pozadím a svými fluoreskujícími barvami.

Fluorescent – Icon Pack běžně stojí 0,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0.

Přes 5 000 stažení.

Xproguard Password Manager

Ztrácíte se ve všech svých heslech a přihlašovacích údajích? Není se čemu divit. Pokud se vám nechce psát si je do papírového poznámkového bloku, může se vám hodit aplikace Xproguard Password Manager. Ta je sama o sobě chráněna heslem, které si při jejím prvním otevření nastavíte. Veškeré údaje ukládá pouze lokálně a používá šifrování Advanced Encryption Standard (AES-256). Výhodou je, že si do ní můžete uložit i údaje o svých platebních kartách.

Xproguard Password Manager normálně stojí 20,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 8.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Spelling Games PRO 8-in-1

Poslední zajímavou aplikací tohoto dílu seriálu o appkách z Google Play je Spelling Games PRO 8-in-1. Ta vám pomůže průběžně si procvičovat angličtinu, a to v různých variantách her. Poslouží studentovi, ale i tomu, kdo nechce zapomínat dávno naučená slovíčka. Pro lepší motivaci si své výsledky můžete porovnávat s ostatními uživateli této appky. Velkou výhodou je, že funguje i offline.

Spelling Games PRO 8-in-1 běžně stojí 1,49 dolarů, nyní je zadarmo.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Guardian War: Ultimate Edition ZITGA

Zdroj: Obchod Play