Parádní aplikace z Google Play zdarma: rádio z 80. let, animace bublinek při nabíjení nebo detektor duchů

Dropicon Cut – Icon Pack

Nudí vás klasické ikony na displeji mobilu nebo tabletu? Tak si s nimi zakouzlete. Některé sady ikon je dokážou proměnit k nepoznání. Dropicon Cut – Icon Pack je jen „vystříhne“, respektive změní jejich tvar v kapku. Změna je velmi jednoduchá a zvládnete je za pár vteřin. Appka podporuje řadu oblíbených launcherů, jako třeba nova launcher nebo evie launcher. A když vás to přestane bavit, můžete sáhnout po jiné sadě nebo se vrátit ke klasice.

Dropicon Cut – Icon Pack obvykle stojí 1,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Alpine Watch Face

Alpine Watch Face amoledwatchfaces™ Instalovat (Free) Google Play

Ciferníky na chytrých hodinkách si můžete měnit třeba každý den. Výrobci většinou nabízejí některé zdarma, jiné za poplatek. A další můžete najít na Google Play. Zaujal mě tam tentokrát ciferník Alpine Watch Face, který ale není vhodný na hranaté hodinky. Má černé pozadí, je kompatibilní s nejnovějšími zařízeními Wear OS a jeho středobodem jsou velké digitální hodiny. Není přeplácaný, ale můžete na něm mít vše, co zrovna potřebujete.

Alpine Watch Face běžně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Wear OS API 28+.

Přes 10 000 stažení.

Spirits Wave EVP Scanner

Spirits Wave EVP Scanner White Light EVP Instalovat (Free) Google Play

Chcete si užít trochu zábavy a přitom se příjemně bát? Posloužit vám k tomu může aplikace Spirits Wave EVP Scanner, která slibuje zachycování zvuků z paranormálních světů. Můžete s její pomocí prozkoumat, ve které části vaší domácnosti možná straší. Nebo s ní vyrazte do lesa, do sklepa nebo třeba na nějakou starou památku. Za její funkčnost neručíme, ale zvlášť večer vás může z jejího používání lehce mrazit v zádech. Protože co kdyby měla pravdu?

Spirits Wave EVP Scanner obvykle stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 2.1 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Bubbles Charging animation

Bubbles Charging animation Power Mind Apps Instalovat (Free) Google Play

Nabíjení je na moderních mobilech často spjato s nějakým typem animace, ale málokdy dokáže zaujmout. Aplikace Bubbles Charging animation dokáže běžné nabíjení nebo naopak vybíjení mobilu proměnit v zážitek. S pomocí animace ve stylu bublin rozhodně upoutá vaši pozornost. A můžete si nastavit třeba i upozornění na vybití baterie, upozornění na plnou kapacitu nebo naopak téměř vybitou baterii.

Bubbles Charging animation obvykle stojí 0,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

80s Music Radio Pro

80s Music Radio Pro GK Apps Instalovat (Free) Google Play

Aplikace 80s Music Radio Pro vás přenese zpátky do osmdesátých let. Nabízí řadu různých stanic rádií, která pořád hrají vaši oblíbenou hudbu. Vývojáři čas od času přidávají nové, takže se nikdy nezačnete nudit. Appka je bez reklam a její jedinou nevýhodou je, že nefunguje při aktivaci režimu úspory energie.

80s Music Radio Pro normálně stojí 0,70 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

