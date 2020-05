Google Play nabízí zajímavé slevy na Android aplikace a hry. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory se zajímavou slevou. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, na které jsou slevy na Android. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Android aplikace slevy

MeowApp - Cute Cat Sound App AnBlow

GymACE Pro: Workout Tracker & Body Log Appatary

Multiple qr barcode scanner Pro AapniApps

Tournament Manager Pro Cygnus Software

Bluetooth Commander Pro Marek Masár

GPS info premium +glonass SlyBeaver

Graphing Calculator | Solve| Derivatives A.M.I.R

OBDII Trouble Codes NoM

Travel Tracker Pro - GPS tracker Vitaliy Panov

Day by Day Organizer PRO Appiens

HTTP Redirection Trace Webserveis

Android hry slevy

Sir Questionnaire OrangePixel

A Street Cat's Tale : support edition feemodev

Dark Rage - Action RPG ColdTeam

Knight of Heaven: Finding Light RPG Joshua Keith

OTTTD : Over The Top TD SMG Studio

Rima: The Story Begins - Adventure Game UP Entertainment Ltd.

Binary Fun™: Number System Game petraapps

Kids Music Classes: 10+ Music Instruments Pinata Party

Siege of Dragonspear Beamdog

Harvest Master: Farm Sim RhinoGearz

Knight Eternal: Pixel RPG Joshua Keith

Mahjong Solitaire Blast Jose Varela

Pyramid Solitaire Asia Pro Jose Varela

Slaughter 3: The Rebels Ray Spark

Speccy - Complete Sinclair ZX Spectrum Emulator Garage Research Emulators

Co říkáte na slevy v Google Play? Využijete některou z nich?

Zdroj: androidpolice.com