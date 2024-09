Recenze Google Pixel Watch 3: Chytré hodinky, na které uživatelé Androidu čekali

Google to s chytrými hodinkami zkouší už třetím rokem. První generace Pixel Watch nebyla úplně můj šálek kávy, jak jste se mohli dočíst v dobové recenzi. O dva roky později jsme tu zase a já mám na ruce mnohem povedenější produkt, než by se na první pohled mohlo zdát. Je dospělejší, netrpí na základní nedostatky a přináší řadu vylepšení, díky nimž jsou konečně plnohodnotnou konkurencí pro Apple Watch či Galaxy Watch. Měl jsem možnost testovat 41mm verzi s LTE konektivitou (ta se u nás zatím neprodává) a po třech týdnech používání mohu s klidným svědomím říct, že jde jedny z nejlepších Wear OS hodinek, jaké jsem kdy používal.

Hardware a design: Elegantní a prémiový, konečně i ve větší velikosti

Google u třetí generace Pixel Watch nikterak neexperimentoval, vsadil na pragmatický a osvědčený design z minulých let, který je podle mě stále jedním z nejelegantnějších na trhu. Kulaté tělo z leštěného hliníku působí prémiově, na pravé straně se nachází otočná korunka sloužící i jako tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku a jedno fyzické tlačítko nad ní.

Tlačítka mají příjemný stisk a digitální korunka se otáčí s perfektní haptickou odezvou, jak jsme ostatně u Google produktů zvyklí.

Zpracování hodinek je samozřejmě na vysoké úrovni. Tělo je odolné proti poškrábání a zvládne i nějakou tu nehodu. Jednou se mi jimi podařilo pořádně třísknout o futra (to je obecně u hodinek moje specialita) a naštěstí nebylo po tomto incidentu žádné stopy. Tlačítka mají příjemný stisk a digitální korunka se otáčí s perfektní haptickou odezvou, jak jsme ostatně u Google produktů zvyklí.

Proprietární systém řemínků vyžaduje trochu cviku a navíc omezuje jejich výběr. Nemůžete si na ně nacvaknout jakýkoliv řemínek, vždy musí být přizpůsobený na americké hodinky. Třeba takový Samsung má lepší řešení. V balení najdete silikonový řemínek (ve dvou velikostech), který je příjemný na každodenní nošení i při sport, ale na společenské akce bych zvážil nákup milánského tahu nebo kůže.

Za tyto řemínky si ale Google nechá pořádně zaplatit a navíc je z nepochopitelného důvodu neprodává na českém Google Store, takže si pro ně budete muset do Německa. Před časem jsme pro vás sepsali návod, jak objednávat produkty z německého Google Storu do Česka, ale rozhodně je vidět, že Google je na tuzemském trhu krátce a má co dohánět.

Největší novinkou je 45mm verze, po níž volal nejeden zástupce mužského rodu. Původní 41mm velikost samozřejmě zůstává. Sám jsem testoval menší model, ale kolegové, kteří měli možnost vyzkoušet obě varianty, se shodují, že 45 mm je ideální kompromis mezi velikostí displeje a pohodlím při nošení. I 41mm verze je ale díky zmenšení rámečků o 16 % použitelnější. Nemám největší zápěstí, takže velké hodinky jako třeba Galaxy Watch Ultra vypadají na mé ruce až komicky, kompaktní Pixel Watch mi sedí lépe a díky nízké hmotnosti o nich na ruce skoro nevíte.

Specifikace Google Pixel Watch 3 (41 mm) Google Pixel Watch 3 (45 mm) Displej 1,2″ LTPO AMOLED 408 x 408 px 1,4″ LTPO AMOLED 456 x 456 px Maximální jas Až 2000 nitů Až 2000 nitů Rozměry 41 x 41 x 12.3 mm 45 x 45 x 12.3 mm Hmotnost 31 g 37 g Baterie 307 mAh 420 mAh Rychlost nabíjení za 24 minut z 0 na 50 % za 28 minut z 0 na 50 % RAM 2 GB 2 GB Úložiště 32 GB 32 GB Procesor Snapdragon W5 Gen 1 Snapdragon W5 Gen 1 Koprocesor Cortex M33 Cortex M33 Konektivita Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS eSIM (LTE) Ano, ale ne na našem trhu Ano, ale ne na našem trhu Odolnost 5 ATM, IP68 5 ATM, IP68 Operační systém Wear OS 5 Wear OS 5

Displej: Pohodlný i skvěle čitelný na slunci



Společně s Pixely 9 Google zásadně zvýšil maximální jas displeje a tuto novinku promítl i do hodinek. Krásný AMOLED panel má nyní maximální jas až 2000 nitů, což je dvojnásobek oproti loňsku (a předloňsku). V praxi to znamená, že hodinky jsou perfektně čitelné i na přímém slunci. Při používání jsem neměl sebemenší problém kontrolovat notifikace a rovnou na ně odpovídat.

Rozlišení 384 x 384 pixelů zajišťuje ostrý obraz a Always-On režim funguje spolehlivě, navíc je i poměrně jasný. Takřka jsem nebyl schopen rozpoznat, kdy jsou hodinky v režimu Always-On, a kdy je displej plnohodnotně rozsvícený. Díky technologii LTPO se obnovovací frekvence dynamicky mění od 1 do 60 Hz, což šetří baterii. Oceňuji také možnost snížit jas až na 1 nit pro používání večer. Jsem alergický na situace, kdy se probudím uprostřed noci, reflektivně vystřelím levé zápěstí k obličeji a pak nemůžu hodinu usnout, protože mě hodinky doslova ozářily. To se naštěstí s Pixel Watch neděje, obsah na displeji vidíte jen vy a žádné světlo se nešíří do okolí, třeba na vaší spící polovičku.

Na 41mm modelu je displej trochu malý na pohodlné psaní na klávesnici, ale pro běžné ovládání a čtení notifikací dostačuje. Kdo chce opravdu velkou obrazovku, měl by sáhnout po 45mm verzi. Ještě je potřeba dodat, že hodinky nemají žádnou otočnou ani ochrannou lunetu, což sice může zamrzet, ale díky tomu velmi dobře ovládají. Prst po displeji klouže jedna báseň, na čemž má jistě podíl i zakřivené sklo.

Výkon a software: Svižný a intuitivní



Uvnitř Pixel Watch 3 tiká čipset Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 doplněný o úsporný koprocesor Cortex M33. Je to stejná sestava jako loni, ale stále nabízí dostatek výkonu pro plynulý chod systému.

Jen si znovu vzpomeňte na první generaci Pixel Watch s Exynosem 9110, který byl už ve své době pořádně vousatý. Vždyť tikal třeba v dnes již historických Galaxy Watch Active2 z roku 2019, přesto se Googlu podařilo dosáhnout s ním skvělého uživatelského zážitku. Takže s o parník modernějším a výkonnějším Snapdragonem jsou výsledkem dost možná nejplynulejší chytré hodinky současnosti, společně s jablečnými Apple Watch.

Aplikace se otevírají okamžitě, animace jsou plynulé a nikdy jsem se nesetkal s žádným zasekáváním, což se třeba o Galaxy Watch úplně říct nedá. Rok jsem žil s Galaxy Watch6 Classic a přestože rozhodně nejde o líné hodinky, rozdíl poznáte po pár minutách aktivního používání.

Wear OS 5 přináší řadu vylepšení v oblasti uživatelského rozhraní. Líbí se mi třeba nové dlaždice, které zobrazují více informací. Google letos zapracoval na lepší integraci s ekosystémem svých služeb. Nově můžete přímo z hodinek ovládat chytrou domácnost, sledovat živý přenos z Nest kamer nebo je používat jako dálkový ovladač, máte-li systém Google TV.

Další skvělou vychytávkou je možnost odemykání telefonu skrz hodinky díky přítomnosti UWB, ale funkce bohužel vyžaduje telefon Pixel, s jinými Androidy si nerozumí. Pokud máte podporované auto BMW/Mini, můžete ho skrz UWB odemykat, to se mě ale netýká.

Ony celkově dávají Pixel Watch smysl hlavně v případě že máte Pixel. Integrace je totiž dosti hluboká, líbí se mi dále možnost nahrávat hlasové poznámky na hodinkách a okamžitě je mít k dispozici v aplikaci na telefonu. Nebo možnost použít hodinky jako hledáček při focení, ale to už dnes umí i velká řada konkurence.

Nechybí ani podpora offline map a navigace v aplikaci Mapy Google. Mám na Pixelu nainstalovaný Android 15 beta a vše fungovalo naprosto perfektně. Najednou si můžete jít zaběhat a telefon nechat doma. Lépe řečeno třeba na hotelovém pokoji, pokud jste na dovolené. Nikoho z vás nepodezírám z toho, že jste natolik dezorientování, že byste netrefili z ranního běhu zpět do vašeho bydliště. Díky LTE konektivitě jsem mohl i bez telefonu přijímat hovory, psát zprávy nebo přehrávat hudbu, ale jak už jsem zmínil na začátku, u nás bude k dispozici zatím jen verze s Wi-Fi.

Zdraví a fitness: Pokročilé funkce nejen pro běžce



Oblast zdraví a fitness prošla u Pixel Watch 3 asi největším upgradem. Google zde těží ze spolupráce s Fitbitem a přidává řadu nových metrik a funkcí. Velkou část z nich vám navíc dá k dispozici zdarma, což byla jedna z mých dalších výtek původní generace Pixel Watch. Google vám tehdy prodal zastaralé a docela drahé hodinky, abyste si platili ještě měsíční předplatné a měli tak přístup ke kompletním funkcím a metrikám. To se ale nyní mění. Předplatné Fitbit Premium sice zůstává, ale už si ho nemusíte platit za každou cenu. Aplikace je navíc zpracovaná perfektně a rychle se v ní zorientuje i naprostý laik.

Novinkou je skóre připravenosti, které hodnotí, jak je vaše tělo připraveno na další trénink. Počítá se na základě kvality spánku, variability srdečního tepu a předchozí aktivity. Po dvoutýdenní kalibraci jsem dostal cílové skóre 65-75 a musím říct, že v dny, kdy jsem se cítil unavený, hodinky to docela přesně odhadly a doporučily mi odpočinek.

Ačkoliv jsem k „Readiness“, jak se metrika nazývá například i u Oura Ringu začal být docela obezřetný (ráno se probudíte, mrknete do appky, vidíte nízké skóre a pak se cítíte celý den pod psa), u hodinek od Googlu funguje docela přesně. Je však třeba s tímto údajem pracovat s určitou rezervou a rozhodně by vám neměla ovlivňovat náladu a pracovní výkonnost.

Další užitečnou metrikou je kardio zátěž. Ta sčítá intenzitu všech vašich aktivit během dne a ukazuje, zda trénujete optimálně, nebo se přetěžujete.

Poslední novinkou, která je rovněž zdarma, je tzv. Ranní přehled. Ta vám po vzbuzení nabídne několik užitečných informací, například předpověď počasí nebo skóre spánku.

Velký posun vpřed představují AI generovaná běžecká doporučení. Každý den dostanete návrh tréninku na míru podle vašeho skóre připravenosti a dlouhodobých cílů. Škoda jen, že je vázaná na předplatné Fitbit Premium. Ale to je přesně jedna z těch funkcí, kterou jsem ochoten nechat u ledu. Googlu se tedy letos rozhodně povedlo namíchat vyváženější koktejl funkcí, které jsou zdarma a těch, které jsou za měsíční poplatek. Nevím, zda si za to zaslouží chválu, ale minimálně nebudu v tomto ohledu kritický.

Přesnost měření během sportovních se zdá být rovněž na vysoké úrovni, srdeční tep i SpO2 ukazovaly Pixel Watch velmi podobně (s odchylkou asi 2-3 %) jako Galaxy Watch Ultra, hrudní pás bohužel pro perfektní měření k dispozici nemám.

Nechybí ani pokročilé funkce jako EKG, měření okysličení krve nebo detekce nepravidelného srdečního rytmu. Novinkou je detekce ztráty pulzu, která může přivolat pomoc v případě náhlých zdravotních problémů.

Výdrž baterie: Konečně celodenní používání bez obav

Zatímco první generace Pixel Watch trpěla mizernou výdrží, letošní model už zvládne bez problémů celý den náročného používání a ještě vám zbyde energie na sledování spánku.

Google oficiálně uvádí výdrž 24 hodin, ale v praxi jsem se běžně dostával na 30-36 hodin na jedno nabití. A to i s Always-On, celodenním nošením, občasným využitím LTE a odbavováním notifikací.



Pro srovnání, předloňský model by v tomto scénáři potřeboval dobít už někdy odpoledne. Velkou zásluhu na zlepšené výdrži má zřejmě úsporný koprocesor a optimalizace softwaru.

Nabíjení je nyní také rychlejší. Z nuly na 50 % se hodinky dostanou za zhruba 30 minut, plné nabití trvá lehce přes hodinu. Nabíjecí kolébka drží hodinky magneticky a lze ji zapojit do libovolné USB-C nabíječky. Zároveň dodám, že nabíječka v balení je také jediným způsobem, jak do hodinek dostat energii, což je trochu škoda. Alespoň pomalejší Qi dobíjení by se občas hodilo.

Google Pixel Watch 3: Cena a dostupnost v ČR

Za menší 41mm variantu Google Pixel Watch 3 zaplatíte v Česku 9 990 Kč. Větší 45mm verze stojí 10 990 Kč, pořídit je můžete u vybraných partnerů (Alza, O2, Datart) nebo na oficiálním českém e-shopu Google.

Verdikt: Skvělá volba pro uživatele Androidu, zejména s telefony Pixel

Google Pixel Watch 3 představují obrovský skok vpřed oproti předchozím generacím. Konečně jde o plnohodnotné prémiové chytré hodinky, které v mnoha ohledech převyšují i konkurenci od Samsungu či Applu.

Pixel Watch 3 mohu vřele doporučit všem uživatelům telefonů s Androidem, kteří hledají doopravdy chytré hodinky s pokročilými fitness funkcemi. Obzvlášť dobře pak fungují v kombinaci s telefony Google Pixel, kde naplno vynikne provázanost celého ekosystému.

Pokud váháte mezi 41mm a 45mm verzí, osobně bych doporučil si hodinky prostě vyzkoušet. Pokud máte zápěstí blížící se objemem něžnému pohlaví, vůbec bych se 41mm nebál. Urostlejší jedinci ale jistě sáhnou 45 mm.

Konkurence

V podstatě za jediného vážného konkurenta Googlu považuji Samsung a možná Xiaomi. Firma Mobvoi se svými TicWatch sice patřila jednu dobu ke špičce, ale žalostná softwarová podpora by mě dnes od nákupu odradila. Takže pokud vám Google není po chuti nebo nechcete za hodinky utrácet vyšší tisíce korun, můžete sáhnout po Galaxy Watch či Xiaomi Watch (pozor, bez písmenka „S“, tato řada má proprietální systém). Třeba Loňské Watch6 od Samsungu se dají v akcích sehnat i pod 4 tisíce, což je výborná vstupenka do světa Wear OS.

Klady Elegantní design a kvalitní zpracování

Jasný a ostrý AMOLED displej

Svižný chod systému a intuitivní ovládání

Pokročilé fitness a zdravotní funkce

Hluboká integrace s ekosystémem Google

Lepší výdrž baterie v porovnání s první generací Zápory Omezený výběr řemínků kvůli proprietárnímu systému

Některé pokročilé funkce vyžadují předplatné Fitbit Premium

Oproti Galaxy Watch vyšší cena



Hodnocení redakce: 90 / 100 %

