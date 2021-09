To, že Google pracuje na svém vlastním ohebném telefonu asi není žádným tajemstvím. Zařízení, které by mělo nést název Google Pixel Fold bylo zmíněno hned několika zdroji, ovšem nikdo by snad nečekal, že by na jeho představení mělo dojít i letos. Po přečtení následujících vět vám to ale tak nemožné připadat možná nebude.

Google Pixel Fold bude prý představen ještě letos!

Ředitel firmy Display Supply Chain Consultants, David Naranjo sdělil, že s telefonem Google Pixel Fold můžeme počítat ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Zároveň také řekl, že bude zařízení používat LTPO OLED displej. Jaké období ovšem je čtvrté čtvrtletí roku 2021? Probíhá mezi 1. říjnem a 31. prosincem. Spadá do něj tedy i představení Pixelů 6, které by mělo dle posledních informací proběhnout 19. října. Google nám trochu nečekaně před pár týdny telefon kompletně odhalil a na samotné konferenci se dovíme detaily ohledně cen, dostupnosti, displejů a samozřejmě čipsetu Tensor. Americká firma však o ohebném telefonu vůbec nemluvila.

Není to divné? Možná ne. Třeba mělo dřívější odhalení těchto modelů zastínit, že se chystá něco mnohem většího. Že by Google přechytračil informátory, kteří nám každý rok servírují tak důležité informace a tohle by jim uniklo? Android 12.1 má navíc nabídnout mnohem lepší uživatelský zážitek z používání ohebných telefonů.

Ocenili byste ohebný telefon od Googlu?

Zdroj: GSMArena