Nebude to dlouho trvat a společnost Google pošle na trh nové telefony řady Pixel 8. Do řady spekulací a úniků aktuálně přibývá informace údajně pocházející z interního prostředí, která zmiňuje sestavy fotoaparátů. A to jak pro základní model Pixel 8, tak i pro lépe vybavený Pixel 8 Pro.

Oba telefony údajně dostanou aktualizované 50Mpx snímače hlavního fotoaparátu s technologií ISOCELL GN2 od Samsungu, které nahradí starší kousky ISOCELL GN1 z řady Pixel 7. Únik také zmiňuje, že Pixel 8 sice zůstane u 12MPx ultraširokých snímačů Sony IMX386, ale zorné pole bude tentokrát o něco širší s 0,55x zoomem oproti 0,67x u Pixelu 7. Pixel 8 Pro má dostat nový 64MPx snímač Sony IMX787 pro ultraširokoúhlý objektiv s 0,49x zoomem.

Model Pro si rovněž zachovává 48MPx teleobjektiv Samsung GM5 s pětinásobným optickým zoomem a dostane nový ToF snímač VL53L8 s rozlišením 8×8 bodů. Oba nové Pixely si také ponechají 11Mpx přední fotoaparáty Samsung 3J1. Zmíněn je i nedávno uniklý teploměr. Má být exkluzivní pro Pixel 8 Pro a využije senzor tělesné teploty Melexis MLX90632.

Jaký máte názor na fotoaparáty v Pixelech?

