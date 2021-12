Google Pixel 6a přinese kompaktnější rozměry, Tensor i OLED displej

O tom, že Google chystá telefon Pixel 6a jsme vám psali už před několika týdny. Ještě aby ne, když právě “áčková” řada je tou vůbec nejprodávanější. Proč? Jednoduše nabízí vše, na co jsme u Pixelů zvyklí, za příznivější cenu. Nyní uniká na internet maketa, díky které si můžeme udělat další obrázek na tento očekávaný mobil.

Hliníková maketa telefonu Pixel 6a

Google Pixel 6a by měl dostat stejné fotoaparáty jako loňský Pixel 5. Nebude chybět ikonický modul na zádech, čipset Tensor nebo čtečka otisků prstů v displeji. V podstatě tedy půjde o Pixel 6 s horšími fotoaparáty. To nám ale nemusí nijak extrémně vadit. Selfie kamerka bude zabudovaná v průstřelu, ovšem leaker @xleaks7 upozorňuje na to, že bude mít Pixel 6a poměrně tlusté rámečky okolo displeje.

Vůbec poprvé nedostaneme v této řádě audio jack na sluchátka, což je trochu škoda. Jiné spekulace naznačují, že telefon dostane 6,2″ OLED displej, takže bude telefon také o něco menší než klasický Pixel 6. V každém případě jej můžeme očekávat až v létě příštího roku a do té doby unikne ještě spousta informací a renderů.

Půjdete do Pixelu 6a?

Zdroj: GSMArena