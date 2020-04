Vylepšený Google Meet umí zobrazit na jedné obrazovce až 16 lidí

Díky extrémnímu zájmu a tlaku na funkčnost procházejí videochatovací nástroje v posledních týdnech překotnými změnami. Ve WhatsAppu už si může telefonovat osm lidí namísto původních čtyř, Zoom zapracoval na svém šifrování a mohli bychom pokračovat. Pozadu samozřejmě není ani Google. Jednou z posledních novinek je funkční a vizuální vylepšení nástroje Meet, který je součástí balíku G Suite pro firmy a další instituce. Může přes něj komunikovat až 250 lidí, ale doposud jsme mohli naživo v jeden moment vidět maximálně čtyři účastníky. A zbytek jen poslouchat nebo sledovat v menších okýnkách. Takzvané dlaždicové zobrazení přes celou obrazovku se nyní čtyřnásobně rozrostlo. Nový limit pro počet účastníků takto uspořádaných na obrazovce je teď v Google Meet nastaven na 16.

“Vidět více lidí naráz může pomoci dynamice hromadného jednání nebo vyučování. Bude díky tomu snazší sledovat reakce účastníků na probírané téma a také půjde jednodušeji rozeznat právě mluvící lidi. Celý mítink tak bude více připomínat osobní jednání a spolupráci. Doufáme, že to současně pomůže lidem lépe fungovat v této době,” vysvětluje Google nový limit pro viditelnost 16 lidí v komunikátoru Meet na svém blogu. Služba by měla automaticky zobrazovat 16 nejčastěji mluvících uživatelů. Pro spojení s více než 16 lidmi bude k dispozici menu pro zobrazení všech a případné přepínání náhledu. Nový limit je zatím funkční jen ve webové verzi Google Meet. Kromě této změny se komunikátor dočkal také možnosti přepnout sdílení obrazovky do vyšší video i audio kvality, mód pro slabé osvětlení a eliminaci šumu.

Používáte ve vaší instituci Google Meet? Těší vás tato novinka?

